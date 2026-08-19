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Wohnimmobilien in Blanes, Spanien

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wohnungen
3
häuser
35
38 immobilienobjekte total found
Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 235 m²
Villa mit Meerblick und touristischer Lizenz, 400 m von Cala Bona - Cala Sant Francesque, Bl…
$990,863
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Elegantes Einfamilienhaus in der exklusiven Gegend von Cala San Francesque in Blanes, einer …
$1,10M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Haus zum Verkauf in der Urbanisation von Blanes.Das Hotel liegt in einer sehr ruhigen Gegend…
$564,884
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 654 m²
Im Herzen der prestigeträchtigen Urbanisation von Cala Sant Francesque, ein kurzer Spazierga…
$1,70M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Geräumiges und helles Zweifamilienhaus in MontferrandIm Erdgeschoss: Wohnzimmer, Bad, große …
$564,884
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 932 m²
Renovierte Villa mit Meerblick in einer der exklusivsten Gegenden der Costa Brava, nur 350 M…
$2,14M
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TekceTekce
Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Haus mit touristischer Lizenz in der Stadt Blanes.Dieses 120 m2 große Haus, nur 150 Meter vo…
$580,850
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 408 m²
Villa mit Blick auf das Meer und einen neuen Pool in Cala Sant Frankreich – BlanesWir präsen…
$2,30M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 654 m²
Exklusive Villa mit zusätzlichem Grundstück, touristischer Lizenz und Panoramablick auf das …
$1,69M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 507 m²
Entdecken Sie diese prächtige Residenz in der renommierten Cala Sant Francesque Bezirk von B…
$2,26M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Blanes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Blanes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Wohnung im ersten Stock in der Nähe des Strandes in BlanesDieses Erdgeschoss-Wohnung bietet …
$334,377
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Blanes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Blanes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Apartment mit Terrasse in einem Komplex mit einem Pool in BlanesWohnung zum Verkauf in einem…
$219,961
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 507 m²
Entdecken Sie diese prächtige Residenz in der renommierten Cala Sant Francesque Bezirk von B…
$2,25M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 397 m²
Exklusives Haus mit touristischer Lizenz in Cala San Francesque – Blanes.In einer der begehr…
$1,63M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 455 m²
Villa im klassischen Stil in der Urbanisation von Cala Sant Francesque Stadt Blanes an der C…
$1,45M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 680 m²
Die Villa, in einem modernen Stil gebaut, befindet sich in der Elite Urbanisation von Cala S…
$4,07M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 356 m²
Haus in der Gegend von Sant João von Blanes an der Costa Brava. Die Gesamtfläche beträgt 362…
$1,03M
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Haus 4 zimmer in Blanes, Spanien
Haus 4 zimmer
Blanes, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 1
SCHÖNES HAUS WENIGE METER VOM STRAND IN BLANES  Schönes Doppelhaus komplett renoviert und…
$516,305
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 658 m²
Haus in der ersten Linie des Meeres in der Urbanisation der Stadt Blanes an der Costa Brava …
$4,12M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 473 m²
Preissenkung. Der alte Preis beträgt 1,800.000 Euro. Haus mit Blick auf das Meer in der Urba…
$2,09M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Moderne Designervilla in der Stadt Blanes nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt. Das Haus …
$2,21M
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Villa 4 zimmer in Blanes, Spanien
Villa 4 zimmer
Blanes, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 570 m²
Etagenzahl 2
FANTASTISCHES LUXUSHAUS IN CALA SANT FRANCESC, BLANES  Schönes 450m2 Haus in der Cala San…
$1,93M
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Villa 5 zimmer in Blanes, Spanien
Villa 5 zimmer
Blanes, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 473 m²
Etagenzahl 2
HAUS MIT FANTASTISCHEN MEERBLICKEN IN SANTA CRISTINA, BLANES  Es ist ein großes Haus von …
$802,483
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Stilvolles Haus in der Urbanisation von Cala Sant Francesc in Blanes. Entfernung zum Zentrum…
$2,15M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 850 m²
Moderne Villa in der Elite Urbanisation von Cala Sant Francesc an der Costa Brava. Die Entfe…
$5,23M
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Villa 6 zimmer in Blanes, Spanien
Villa 6 zimmer
Blanes, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
AUSGEZEICHNETES HAUS VON HOHEM STANDING MIT EINEM KOSTBAREN BLICK AUF DAS MEER, IN LA CALA S…
$1,71M
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Villa 4 zimmer in Blanes, Spanien
Villa 4 zimmer
Blanes, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES LUXUSHAUS MIT BERGBLICK UND SPEKTAKULÄREN OBERFLÄCHEN IN BLANES  Es ist ein u…
$1,20M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Haus mit Meerblick in der Urbanisation von Santa Cristina Stadt Blanes an der Costa Brava. …
$1,16M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 412 m²
Modernes Zuhause in der besten Urbanisation an der Costa Brava ist Cala Sant Francesque. Die…
$1,45M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Preissenkung. Der alte Preis beträgt 1,175.000 Euro. Haus mit Blick auf das Meer in der Urba…
$1,13M
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