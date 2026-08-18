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Wohnimmobilien in Tossa de Mar, Spanien

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20 immobilienobjekte total found
Villa in Santa Maria de Llorell, Spanien
Villa
Santa Maria de Llorell, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 351 m²
Haus mit herrlichem Meerblick in der Stadt Tossa de Mar. Das Haus befindet sich in einer pri…
$1,83M
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Villa in Santa Maria de Llorell, Spanien
Villa
Santa Maria de Llorell, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 354 m²
Haus mit einer Touristenlizenz im klassischen Stil, in einem exklusiven privaten Wohngebiet …
$1,43M
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Villa in Santa Maria de Llorell, Spanien
Villa
Santa Maria de Llorell, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 476 m²
100% Privatsphäre!!! Schöne Villa in der Urbanisation der Stadt Tossa de Mar mit einer große…
$2,94M
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DD CO DEDD CO DE
Villa 3 zimmer in Tossa de Mar, Spanien
Villa 3 zimmer
Tossa de Mar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
WUNDERBARES HAUS IN EINEM EINZIGARTIGEN RAUM IN TOSSA DE MAR, MIT WUNDERSCHÖNEM BLICK AUF DA…
$953,262
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Reihenhaus in Santa Maria de Llorell, Spanien
Reihenhaus
Santa Maria de Llorell, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Stunning zweistöckiges Apartmenthaus mit Meerblick in Santa Maria de Llorel. Das Haus befind…
$493,812
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Villa 5 zimmer in Santa Maria de Llorell, Spanien
Villa 5 zimmer
Santa Maria de Llorell, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 323 m²
Etagenzahl 2
FANTASTISCHES HAUS MIT POOL IN SANTA MARIA DE LLORELL, TOSSA DE MAR  Fantastisches Haus i…
$630,435
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TekceTekce
Villa in Tossa de Mar, Spanien
Villa
Tossa de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 242 m²
Villa in der Urbanisation der Stadt Tossa de Mar mit Panoramablick auf das Meer an der Costa…
$917,910
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Chalet 6 zimmer in Santa Maria de Llorell, Spanien
Chalet 6 zimmer
Santa Maria de Llorell, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 380 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES HAUS IN DER NÄHE DES MEERES IN CANYELLES, LLORET DE MAR  Es ist ein großes Gr…
$854,377
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Wohnung 4 zimmer in Tossa de Mar, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Tossa de Mar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
SCHÖNE WOHNUNG MIT 3 SCHLAFZIMMERN UND PARKPLATZ IM ZENTRUM VON TOSSA DE MAR  Wunderbare …
$319,923
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Villa in Tossa de Mar, Spanien
Villa
Tossa de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Schönes Haus mit touristischer Lizenz, befindet sich in der Festungsmauer in Tossa de Mar.Es…
$414,802
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Chalet 5 zimmer in Santa Maria de Llorell, Spanien
Chalet 5 zimmer
Santa Maria de Llorell, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 449 m²
Etagenzahl 2
FABELHAFTES LUXUSHAUS MIT MEERBLICK IN TOSSA DE MAR  Fantastisches modernes Haus mit wund…
$2,73M
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Wohnung 4 zimmer in Tossa de Mar, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Tossa de Mar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
SCHÖNE WOHNUNG MIT EINEM DER BESTEN MEERBLICKE DER GESAMTEN COSTA BRAVA  Diese fantastisc…
$597,827
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Villa in Santa Maria de Llorell, Spanien
Villa
Santa Maria de Llorell, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 331 m²
Wir präsentieren eine einzigartige Villa mit Meerblick in der Urbanisation von Cala Cañelles…
$2,09M
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Villa in Santa Maria de Llorell, Spanien
Villa
Santa Maria de Llorell, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 696 m²
Schöne Residenz mit mediterranem Charme in der ruhigen Urbanisation von Cala Caneias in Llor…
$848,195
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Villa in Santa Maria de Llorell, Spanien
Villa
Santa Maria de Llorell, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 379 m²
Haus mit herrlichem Meerblick in der Stadt Tossa de Mar. Das Haus befindet sich in einer pri…
$3,49M
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Villa in Tossa de Mar, Spanien
Villa
Tossa de Mar, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 449 m²
Moderne Villa mit Panoramablick auf das Meer in der geschlossenen Urbanisation von Tossa de …
$2,96M
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Haus 6 zimmer in Tossa de Mar, Spanien
Haus 6 zimmer
Tossa de Mar, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
SCHÖNES HAUS MIT ZWEI UNABHÄNGIGEN HÄUSERN, MIT GARAGE UND SCHÖNEM MEERBLICK, IN TOSSA DE MA…
$505,435
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Tossa de Mar, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tossa de Mar, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Schöne Loft-Stil Penthaus mit touristischen Lizenz im Herzen von Tossa de Mar.Es besteht aus…
$244,001
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Villa in Santa Maria de Llorell, Spanien
Villa
Santa Maria de Llorell, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 392 m²
Auf dem Gebiet von Martossa werden Sie keine Wohnungsbauten sehen - es gibt nur Villen, die …
$3,83M
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Villa in Santa Maria de Llorell, Spanien
Villa
Santa Maria de Llorell, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 213 m²
Exklusive Gelegenheit für den Bronzebone! Haus mit einer gültigen touristischen Lizenz In d…
$894,672
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