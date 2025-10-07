Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Camara de Lobos
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Camara de Lobos, Portugal

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Camara de Lobos, Portugal
Haus 4 zimmer
Camara de Lobos, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 302 m²
Etagenzahl 3
Property Description:  Property with excellent quality of finishes, located in a closed d…
$620,568
Immobilienangaben in Camara de Lobos, Portugal

