Häuser in Odiaxere, Portugal

Haus 5 Schlafzimmer in Odiaxere, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Odiaxere, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 299 m²
Villa befindet sich in einer ruhigen Wohngegend am Stadtrand von Lagos. Seine Umgebung ist d…
$2,89M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Odiaxere, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Odiaxere, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 198 m²
Das kürzlich renovierte Anwesen befindet sich in einem der gefragtesten Orte in Lagos.Die Ge…
$1,44M
Eine Anfrage stellen
Villa in Odiaxere, Portugal
Villa
Odiaxere, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
Eine seltene Gelegenheit, eine einstöckige moderne Villa zu haben, die von einem der bekannt…
$1,80M
Eine Anfrage stellen
