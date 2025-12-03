Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Estombar, Portugal

Haus 3 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 210 m²
Moderne Villa mit 3+2 Schlafzimmern in Estômbar, LagoaWir präsentieren diese prächtige moder…
$4,28M
Haus 4 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
Startseite mit Panorama Blick über den Arade River.Kommen Sie und entdecken Sie diese außerg…
$820,121
Haus 4 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 204 m²
Einfamilienhaus in der Nähe des schönen, malerischen Dorfes Ferragudo, in der Nähe aller lok…
$852,826
Haus 3 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 210 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern mit Garage und Pool – CarvoeiroCharmante einstöckige Villa mit 3 S…
$1,03M
Villa in Estombar, Portugal
Villa
Estombar, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
4-Schlafzimmer-Villa mit Pool in Estômbar. Neue Villa, in Estômbar, nur wenige Gehminuten vo…
$560,021
Villa in Estombar, Portugal
Villa
Estombar, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
In Portugal, in der Algarve, in der Gegend von Lagoa, in der Nähe des Gramacho Golf Course u…
$558,281
Haus 4 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
Home with Panoramic Views over the Arade River. Come and discover this exceptional semi-deta…
$820,121
Villa 3 zimmer in Estombar, Portugal
Villa 3 zimmer
Estombar, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 553 m²
Etagenzahl 1
Diese T2 Villa in Silves ist eine atemberaubende Mischung, die modernen Komfort mit der natü…
$509,974
Haus 3 zimmer in Estombar, Portugal
Haus 3 zimmer
Estombar, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 223 m²
Diese T2 Villa in Silves ist eine atemberaubende Mischung, die modernen Komfort mit der natü…
$463,613
Haus 3 Schlafzimmer in Estombar, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Estombar, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 107 m²
Doppelhaushälfte im Bau befindlich in Estômbar, nur wenige Gehminuten von Ferragudo und Lago…
$454,357
