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Häuser in Faro, Portugal

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Lagoa
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458 immobilienobjekte total found
Villa in Portimao, Portugal
Villa
Portimao, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Entdecken Sie diese herrliche Dreigeschoss-Villa in der renommierten Wohngegend von Vale de …
$984,648
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Haus in Lagos, Portugal
Haus
Lagos, Portugal
Die Höhe der Eleganz. Diese hervorragende, 2 Stockwerke, verknüpfte Villa befindet sich in e…
$2,73M
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Haus 5 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 340 m²
Haus würdig für ein Kunstwerk, Meerblick in Carvoeiro – LagoaEinzigartige 5 Schlafzimmer mar…
$2,84M
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TekceTekce
Reihenhaus in Luz, Portugal
Reihenhaus
Luz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Etagenzahl 2
Diese Villa mit 3 Schlafzimmern befindet sich in einer privilegierten Lage nur wenige Minute…
$620,292
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Villa in Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Schlafräume 14
Außergewöhnliches Landgut zum Verkauf in der Algarve Eine seltene und ausgezeichnete Gelegen…
$11,31M
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Villa in Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 385 m²
Moderne Luxusvilla mit Meerblick Porto de Mós, LagosErleben Sie Küsten-Luxus mit dieser atem…
$3,11M
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Haus 4 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 225 m²
Präsentieren Sie eine moderne, elegante, kürzlich gebaute Villa mit herrlichem Meerblick.Die…
$2,66M
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Reihenhaus in Ferragudo, Portugal
Reihenhaus
Ferragudo, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Stadthaus im modernen Stil, in einer ruhigen Gegend, einen kurzen Spaziergang von Ferragudu,…
$393,006
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Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 546 m²
Diese Villa mit sechs Schlafzimmern zum Verkauf befindet sich in einer ruhigen Gegend von Al…
$2,93M
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Villa in Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Willkommen in dieser Villa, einem exquisiten Rückzugsort, der Luxus in den renommierten Mont…
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Haus 3 Schlafzimmer in Luz, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Luz, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 90 m²
2+1 Schlafzimmer Stadthaus – EspicheDieses 2+1-Zimmer-Stadthaus befindet sich in einem Wohng…
$620,421
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Haus 4 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 385 m²
Moderne 4-Zimmer-Villa mit Meerblick, Infinity-Pool und exklusives Design in Lagos.Entdecken…
$3,13M
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 220 m²
Das erste Stockwerk der Villa Mendoeira besteht aus einer Eingangshalle mit einem geräumigen…
$2,30M
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Reihenhaus in Vila Nova de Cacela, Portugal
Reihenhaus
Vila Nova de Cacela, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 175 m²
Geschlossenes Kondominium mit 6 Villen T2+2, im Zentrum von Vila Nova de Casela, 5 Minuten v…
$453,113
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Villa in Algoz, Portugal
Villa
Algoz, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 588 m²
Elegante Silves Villa T5 Kombinieren Algarve Tradition mit moderner RaffinesseIm Herzen von …
$1,60M
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Villa in Boliqueime, Portugal
Villa
Boliqueime, Portugal
Schlafräume 5
Charmante Villa 5 + 1 Schlafzimmer mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer in der N…
$2,20M
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Haus 4 Schlafzimmer in Alvor, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Alvor, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 260 m²
Luxusvilla mit 4 Schlafzimmern, Alvor, Portimão.Wir präsentieren Ihnen eine wirklich atember…
$4,14M
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Villa in Olhao, Portugal
Villa
Olhao, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Diese Villa mit 2 Schlafzimmern mit 9.000m2 landwirtschaftlichem Grundstück steht zum Verkau…
$1,47M
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Haus in Portimao, Portugal
Haus
Portimao, Portugal
Freistehende einstöckige Villa mit einer ausgezeichneten und ruhigen Wohnlage, nur 900 m von…
$1,11M
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Villa in Tavira, Portugal
Villa
Tavira, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 186 m²
Das Haus liegt nur einen kurzen Spaziergang vom Zentrum von Santo Estêvão und seinen Dienstl…
$508,596
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Haus 3 Schlafzimmer in Moncarapacho, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Moncarapacho, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 183 m²
Entwicklung von 6 T3 Villen in Fuseta.Diese Residenzen zeichnen sich durch ihre perfekte Kom…
$1,48M
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 720 m²
Diese fünf Schlafzimmer moderne Villa zum Verkauf befindet sich in der begehrten Gegend von …
$5,80M
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Diese exklusive, kleine Wohnanlage befindet sich in der beliebten Carvoeiro, zentralen Algar…
$498,185
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Haus 3 Schlafzimmer in Lagoa, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Lagoa, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Villa 3 +1 mit Pool – Carvoeiro – LagoaWunderschöne Villa, die den Charme des traditionellen…
$2,71M
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Haus 4 Schlafzimmer in Montenegro, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Montenegro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Moderne Villa mit 4 Schlafzimmern mit Blick auf die Lagune des unglaublichen Naturparks Ria …
$1,94M
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Haus 5 Schlafzimmer in Montenegro, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Montenegro, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 243 m²
Luxus, Qualität, Komfort und Raffinesse, sind die Adjektive dieser wunderschönen Villa.Beste…
$1,65M
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Haus 5 Schlafzimmer in Odiaxere, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Odiaxere, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 299 m²
Villa befindet sich in einer ruhigen Wohngegend am Stadtrand von Lagos. Seine Umgebung ist d…
$2,95M
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Villa in Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Eingebettet in den wünschenswerten Griff von Vilamoura, wird dieses Anwesen über ein Doppelg…
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Haus in Luz, Portugal
Haus
Luz, Portugal
Im Herzen von Praia da Luz gelegen, bietet dieses atemberaubende, freistehende Haus eine per…
$1,21M
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Diese atemberaubende moderne Villa befindet sich in der exklusiven Marina von Albufeira, ist…
$2,05M
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