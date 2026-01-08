Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Oeiras
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Oeiras, Portugal

villen
14
20 immobilienobjekte total found
Haus 5 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 510 m²
5-Zimmer-Villa mit einem Studio, gesamt 510 qm Bruttobaufläche, Schwimmbad, Garten, Garage, …
$2,28M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
Moderne 5-Zimmer-Villa mit 246 qm Bruttobaufläche, auf einem geräumigen Grundstück von 426 q…
$1,46M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
Moderne 5-Zimmer-Villa mit 246 qm Bruttobaufläche, auf einem geräumigen Grundstück von 426 q…
$1,46M
Eine Anfrage stellen
NicoleNicole
Haus 5 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 510 m²
5-Zimmer-Villa mit einem Studio, gesamt 510 qm Bruttobaufläche, Schwimmbad, Garten, Garage, …
$2,28M
Eine Anfrage stellen
Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 250 m²
Diese große Villa mit 4 Schlafzimmern befindet sich auf einem Grundstück von 433 m2 und verf…
$2,21M
Eine Anfrage stellen
Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 227 m²
Villa 4 Triplex-Schlafzimmer mit einer Fläche von 227 m², mit 4 Parkplätzen, 2 Balkonen und …
$1,87M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 185 m²
Privates Kondominium, mit luxuriösen zweistufigen Villen T4, mit einem Gourmet-Bereich, priv…
$1,62M
Eine Anfrage stellen
Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 239 m²
Diese große Villa mit 4 Schlafzimmern befindet sich auf einem Grundstück von 388 m2 und verf…
$2,15M
Eine Anfrage stellen
Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 185 m²
Privates Kondominium, mit luxuriösen zweistufigen Villen T4, mit einem Gourmet-Bereich, priv…
$1,62M
Eine Anfrage stellen
VernaVerna
Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 185 m²
Privates Kondominium, mit luxuriösen zweistufigen Villen T4, mit einem Gourmet-Bereich, priv…
$1,60M
Eine Anfrage stellen
Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 239 m²
Diese große Villa mit 4 Schlafzimmern befindet sich auf einem Grundstück von 386 m2 und verf…
$2,15M
Eine Anfrage stellen
Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 185 m²
Privates Kondominium, mit luxuriösen zweistufigen Villen T4, mit einem Gourmet-Bereich, priv…
$1,57M
Eine Anfrage stellen
Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 250 m²
Diese große Villa mit 4 Schlafzimmern befindet sich auf einem Grundstück von 460 Quadratmete…
$2,27M
Eine Anfrage stellen
Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 185 m²
Privates Kondominium, mit luxuriösen zweistufigen Villen T4, mit einem Gourmet-Bereich, priv…
$1,62M
Eine Anfrage stellen
Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 185 m²
Privates Kondominium, mit luxuriösen zweistufigen Villen T4, mit einem Gourmet-Bereich, priv…
$1,56M
Eine Anfrage stellen
Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 185 m²
Privates Kondominium, mit luxuriösen zweistufigen Villen T4, mit einem Gourmet-Bereich, priv…
$1,58M
Eine Anfrage stellen
Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 227 m²
Diese große Villa mit 4 Schlafzimmern befindet sich auf einem Grundstück von 414 m2 und verf…
$1,86M
Eine Anfrage stellen
Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 185 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern, neu, 185 qm, Gesamtfläche von 256 m2, eine Terrasse von 62 m2 und…
$1,58M
Eine Anfrage stellen
Schloss 10 zimmer in Oeiras, Portugal
Schloss 10 zimmer
Oeiras, Portugal
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 3
Ein Stück portugiesischer Geschichte kann Ihnen gehören! Die Quinta do Relógio stammt aus…
$12,51M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Oeiras, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 370 m²
Haus mit 370 m² auf einem Grundstück von 1.140 m², Baujahr 2005, moderne Linien, in sehr gut…
$2,18M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen