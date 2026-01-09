Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Haus 3 Schlafzimmer in Obidos, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
3-Zimmer-Haus mit 185 m2 Bruttobaufläche, privater Pool und Garten, befindet sich im renommi…
$699,362
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Obidos, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Obidos, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 310 m²
"5-Zimmer-Villa, 310 qm (Flächenbaufläche), Garten, privater Pool und Parkplatz, in einem 2,…
$1,58M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Obidos, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 263 m²
3-Zimmer-Villa mit 263 qm großen privaten Bereich, privater Garten und Pool, und zwei Parkpl…
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Obidos, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
3-Zimmer-Villa mit 260 qm (Flächenbaufläche), mit privatem Garten und Pool, in einem Grundst…
$728,353
Eine Anfrage stellen
Haus 1 Schlafzimmer in Obidos, Portugal
Haus 1 Schlafzimmer
Obidos, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
1-Zimmer-Villa, 75 qm (Baugrundfläche), mit Gemeinschaftsgarten und Schwimmbad, in der Bom S…
$332,129
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Obidos, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 263 m²
3-Zimmer-Villa mit 263 qm großen privaten Bereich, privater Garten und Pool, und zwei Parkpl…
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Obidos, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 292 m²
3-Zimmer-Villa mit 292 m2 Bruttobaufläche und Schwimmbad, auf einem 780 m2 Grundstück mit pr…
$1,48M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Vau, Portugal
Reihenhaus
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
Das kürzlich eröffnete Golfresort befindet sich im Westen Portugals. Dies ist ein neues Proj…
$652,605
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Vau, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 148 m²
Neue Wohnung und nbsp; Mit drei Schlafzimmern mit Badezimmern, einem Wohnzimmer und einem Es…
$594,336
Eine Anfrage stellen
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 119 m²
Einstöckige Villa mit 2 Schlafzimmern, 119 m², bebauter Fläche   Das Hotel befindet sich im …
$372,917
Eine Anfrage stellen
Villa in Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Villa 5 Minuten von Caldas und Óbidos befindet sich auf einem Grundstück von 291 m2.Zweigesc…
$419,532
Eine Anfrage stellen
Villa in Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
Vila liegt zwischen den idyllischen mittelalterlichen Obidos und der schönen Stadt Caldas da…
$437,012
Eine Anfrage stellen
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 157 m²
Das Haus befindet sich in einer der ruhigsten Gegenden von Obidos, Perola da Lagoa.Es ist in…
$407,878
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Amoreira, Portugal
Reihenhaus
Amoreira, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Dieses charmante Stadthaus befindet sich in einem Kondominium auf dem Gelände des Praia d'el…
$407,878
Eine Anfrage stellen
