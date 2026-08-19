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Häuser in Albufeira, Portugal

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31 immobilienobjekt total found
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Diese atemberaubende moderne Villa befindet sich in der exklusiven Marina von Albufeira, ist…
$2,05M
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Haus 4 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 322 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern, AlbufeiraEine einzigartige Gelegenheit, eine spektakuläre zeitgen…
$3,49M
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 220 m²
Das erste Stockwerk der Villa Mendoeira besteht aus einer Eingangshalle mit einem geräumigen…
$2,31M
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 524 m²
Diese atemberaubende Villa mit fünf Schlafzimmern befindet sich in der begehrten Gegend von …
$2,81M
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 290 m²
Diese atemberaubende Immobilie zum Verkauf befindet sich in einem Wohngebiet von Galé, in Al…
$1,76M
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Reihenhaus in Albufeira, Portugal
Reihenhaus
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 148 m²
Quinta Dourada liegt auf den Hügeln oberhalb der Albufeira im Herzen der Algarve und ist ein…
$868,086
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 89 m²
$659,745
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
Quinta Dourada liegt auf den Hügeln oberhalb der Albufeira im Herzen der Algarve und ist ein…
$2,31M
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Haus 4 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 258 m²
Luxusvilla, in einem zeitgenössischen Stil in einer privilegierten Lage von Albufeira, biete…
$3,25M
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
In der reifen und schön gepflegten Urbanisierung von Quinta dos Álamos, Guia Albufeira, biet…
$926,038
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 290 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Gelegenheit, eine brandneue moderne Villa in Vale Navio,…
$1,85M
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 327 m²
Eine moderne 4-Zimmer-Villa zum Verkauf mit einem privaten Pool in Olhos de Água, einer char…
$2,05M
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 645 m²
In der renommierten Villa Marina de Albufeira präsentiert diese außergewöhnliche Villa mit v…
$3,75M
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 720 m²
Diese fünf Schlafzimmer moderne Villa zum Verkauf befindet sich in der begehrten Gegend von …
$5,80M
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Vollständig renovierte Mietanlage Immobilien zum Verkauf in Albufeira – 5 separate Einheiten…
$1,88M
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 290 m²
Entdecken Sie diese außergewöhnliche 4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Albufeira ein modernes Lu…
$1,92M
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Villa in Paderne, Portugal
Villa
Paderne, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Elegante 4-Zimmer-Villa mit Pool, Garagen und Bergblick zum Verkauf in Paderne, AlbufeiraDie…
$879,150
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Haus 4 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Exceptional luxury villa in the final stages of construction located close to the beach and …
$2,40M
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Haus 3 zimmer in Ferreiras, Portugal
Haus 3 zimmer
Ferreiras, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
$414,792
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 232 m²
Luxuriöse zeitgenössische Villa, im Bau, in der Gegend von Sesmarias, Albufeira auf einem Gr…
$3,49M
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 3
Район роскошных вилл с видом на пристань Албуфейры. Он состоит из домов Т3 и Т4 с совреме…
$1,21M
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Reihenhaus in Albufeira, Portugal
Reihenhaus
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
3-Schlafzimmer-Villa mit hochwertiger Ausstattung, eingefügt in eine private Wohnanlage, bes…
$468,093
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Villa in Guia, Portugal
Villa
Guia, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 196 m²
Luxuriöse zeitgenössische Design-Villa mit hochwertigen Ausstattungen, im Bau, in der Nähe v…
$3,70M
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
This beautiful villa with 5 bedrooms and 3 floors is in good condition, with exterior and in…
$1,01M
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 392 m²
Etagenzahl 3
The main villa consists of 6 bedrooms and five bathrooms. With a living and dining room …
$4,47M
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Reihenhaus in Albufeira, Portugal
Reihenhaus
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
3-Schlafzimmer-Villa mit hochwertiger Ausstattung, eingefügt in eine private Wohnanlage, bes…
$468,093
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Moderne Villa in der Marina von Albufeira, nur wenige Gehminuten von allen Dienstleistungen,…
$1,19M
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Luxuriöse Villa in Albufeira. Dies ist eine großartige Gelegenheit eine moderne Luxusvilla …
$3,43M
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Luxuriöse Wohnung mit zwei Schlafzimmern in einem exklusiven Resort mit 52 Wohneinheiten am …
$718,518
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Reihenhaus in Ferreiras, Portugal
Reihenhaus
Ferreiras, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 131 m²
Fantastische Einfamilienhäuser vom Typ T2 und T3, mit großzügigen Flächen, die Komfort, Sich…
$633,986
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Immobilienangaben in Albufeira, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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