Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Lagos
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Lagos, Portugal

;
Luz
14
Odiaxere
3
56 immobilienobjekte total found
Villa in Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 520 m²
Located within the exclusive Palmares Golf Resort, Villa Palmares presents a stunning retrea…
$4,84M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 234 m²
Villa mit 3+1 Schlafzimmern mit Pool, im Bau, nur wenige Minuten von Lagos entfernt.Das Hote…
$2,36M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Odiaxere, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Odiaxere, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 198 m²
Das kürzlich renovierte Anwesen befindet sich in einem der gefragtesten Orte in Lagos.Die Ge…
$1,48M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
It Is RealtyIt Is Realty
Haus 4 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 385 m²
Moderne 4-Zimmer-Villa mit Meerblick, Infinity-Pool und exklusives Design in Lagos.Entdecken…
$3,13M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 250 m²
Modern luxury villa with breathtaking sea views for sale in Porto de Mós, Lagos, Algarve, Po…
$3,81M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Odiaxere, Portugal
Villa
Odiaxere, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
Eine seltene Gelegenheit, eine einstöckige moderne Villa zu haben, die von einem der bekannt…
$1,79M
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa in Luz, Portugal
Villa
Luz, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Privates Eigentum am Meer mit 13 VillenEin exklusives privates Kondominium am Meer mit 13 lu…
$1,88M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Diese brandneue Villa zum Verkauf befindet sich in Lagos, bietet einen atemberaubenden Meerb…
$2,81M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 396 m²
Diese schöne Villa ist eine großartige Gelegenheit für diejenigen, die nach einem Ort suchen…
$1,58M
Eine Anfrage stellen
Villa in Luz, Portugal
Villa
Luz, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 205 m²
Privates Eigentum am Meer, mit 13 luxuriösen VillenDiese exklusive Luxus-Entwicklung bietet …
$1,47M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 234 m²
3+1 Schlafzimmer, Villa im zeitgenössischen Stil im Bau, in einer angenehmen Urbanisation nu…
$1,76M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 314 m²
Entdecken Sie diese außergewöhnliche Villa zum Verkauf in Cerro das Mós, einer der begehrtes…
$1,47M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 4 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 290 m²
Contemporary style four-bedroom villa consists of 2 floors, 5 bathrooms, basement and elevat…
$3,84M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Luz, Portugal
Villa
Luz, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 193 m²
Etagenzahl 2
Villa mit 2 Schlafzimmern, privatem Pool und Garten in Praia da Luz, AlgarveDiese Villa verf…
$973 377
Eine Anfrage stellen
Villa in Luz, Portugal
Villa
Luz, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Luxury Seafront Private Eigentumswohnung mit 13 VillenEine exklusive private Wohnanlage am M…
$1,58M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 253 m²
Diese moderne Villa in Lagos, Algarve bietet modernes Wohnen mit seinem eleganten Design, Po…
$2,23M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Reihenhaus in Luz, Portugal
Reihenhaus
Luz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Diese Villa mit 3 Schlafzimmern befindet sich in einer privilegierten Lage nur wenige Minute…
$620 918
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Odiaxere, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Odiaxere, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 299 m²
Villa befindet sich in einer ruhigen Wohngegend am Stadtrand von Lagos. Seine Umgebung ist d…
$2,95M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 293 m²
Diese 4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Porto de Mós ist derzeit im Bau, befindet sich in einem …
$1,75M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 4 Schlafzimmer in Lagos, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Lagos, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 262 m²
Fantastische moderne zweistöckige Villa, im Bau, in einer privilegierten Lage, an der Vorder…
$2,84M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 591 m²
Diese Villa mit 3 Schlafzimmern befindet sich in Vale da Lama, einer ruhigen Gegend nur östl…
$2,93M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Diese Villa mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in Lagos mit herrlichem Meerblick und einem D…
$1,49M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Luz, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Luz, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 90 m²
2+1 Schlafzimmer Stadthaus – EspicheDieses 2+1-Zimmer-Stadthaus befindet sich in einem Wohng…
$620 421
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Luz, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Luz, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 178 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern mit Meerblick in Luz, nur wenige Minuten vom Strand und dem Dorfze…
$2,78M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 188 m²
Diese atemberaubende Villa befindet sich in einer prestigeträchtigen Wohngegend von Porto de…
$1,29M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Luz, Portugal
Villa
Luz, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
This five bedroom villa with a two-storey annex for sale in Luz is situated just 1km away fr…
$3,51M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Reihenhaus in Luz, Portugal
Reihenhaus
Luz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Etagenzahl 2
Diese Villa mit 3 Schlafzimmern befindet sich in einer privilegierten Lage nur wenige Minute…
$620 292
Eine Anfrage stellen
Villa in Luz, Portugal
Villa
Luz, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 193 m²
Villa mit 2 Schlafzimmern, privatem Pool und Garten in Praia da Luz, AlgarveDiese Villa verf…
$974 360
Eine Anfrage stellen
Haus in Luz, Portugal
Haus
Luz, Portugal
Im Herzen von Praia da Luz gelegen, bietet dieses atemberaubende, freistehende Haus eine per…
$1,23M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa in Luz, Portugal
Villa
Luz, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Eingebettet in der prestigeträchtigen Gegend von Monte de Lemos von Praia da Luz, Lagos, ver…
$2,29M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English

Eigenschaftstypen in Lagos

villen
reihenhäuser

Immobilienangaben in Lagos, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen