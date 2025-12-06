Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Almancil
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Almancil, Portugal

villen
24
40 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Loule, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Loule, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 732 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern in Quinta do LagoDiese majestätische Villa im Bau, mit 4 Schlafzim…
$14,49M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Loule, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Loule, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 732 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern in Quinta do LagoDiese majestätische Villa im Bau, mit 4 Schlafzim…
$14,49M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Loule, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Loule, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 732 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern in Quinta do LagoDiese majestätische Villa im Bau, mit 4 Schlafzim…
$14,49M
Eine Anfrage stellen
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa 3 zimmer in Loule, Portugal
Villa 3 zimmer
Loule, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 255 m²
Das Hotel liegt in einer privilegierten Lage in Vale do Lobo, nur wenige Gehminuten vom Stra…
$2,89M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Loule, Portugal
Villa 5 zimmer
Loule, Portugal
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 697 m²
$5,36M
Eine Anfrage stellen
Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Diese Villa mit vier Schlafzimmern zum Verkauf befindet sich am Stadtrand von Almancil, nur …
$1,82M
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Haus 2 Schlafzimmer in Loule, Portugal
Haus 2 Schlafzimmer
Loule, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 141 m²
Villa in Vale do Garrão, in Strandnähe und mit hervorragender Anbindung. Das Anwesen verfüg…
$809,045
Eine Anfrage stellen
Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 5
Fläche 694 m²
Horizon Residences sind das Nonplusultra in Sachen Luxusleben: konkurrenzlos in ihrem innova…
$8,76M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Loule, Portugal
Villa 4 zimmer
Loule, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 410 m²
$4,43M
Eine Anfrage stellen
VernaVerna
Villa 6 zimmer in Loule, Portugal
Villa 6 zimmer
Loule, Portugal
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
$7,41M
Eine Anfrage stellen
Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Diese Villa mit vier Schlafzimmern zum Verkauf befindet sich am Stadtrand von Almancil, nur …
$1,82M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Loule, Portugal
Reihenhaus
Loule, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 265 m²
Ein atemberaubendes 3-Zimmer-Stadthaus, das von Vasco Vieira entworfen wurde, befindet sich …
$2,21M
Eine Anfrage stellen
Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 546 m²
Diese Villa mit sechs Schlafzimmern zum Verkauf befindet sich in einer ruhigen Gegend von Al…
$2,90M
Eine Anfrage stellen
Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Diese Villa mit vier Schlafzimmern zum Verkauf befindet sich am Stadtrand von Almancil, nur …
$1,82M
Eine Anfrage stellen
Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Villa mit 4 Schlafzimmern in der exklusivsten Lage in Quinta do Lago. Dieses Anwesen liegt i…
$12,97M
Eine Anfrage stellen
Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 546 m²
Eingebettet in die charmante Stadt Almancil ist diese bemerkenswerte Villa ein wahres Juwel,…
$2,79M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Loule, Portugal
Villa 5 zimmer
Loule, Portugal
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 372 m²
Etagenzahl 3
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Loule, Portugal
Reihenhaus 3 zimmer
Loule, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 181 m²
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Etagenzahl 2
Diese Villa in der Nähe des Vale de Lobo verfügt über 3 Schlafzimmer und 3 Badezimmer. Das H…
$2,01M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Loule, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Loule, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 9
Etagenzahl 4
Eingebettet im exklusiven Resort Quinta do Lago ist die Horizon Villa der Inbegriff von Luxu…
$8,70M
Eine Anfrage stellen
Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 126 m²
Eine exklusive Villa, derzeit im Bau, bis Ende 2024 fertig gestellt werden. Diese Unterkunft…
$1,27M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Loule, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Loule, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 4
Fantastic semi-detached villa with private pool, located in SunRay Village, a private gated …
$1,03M
Eine Anfrage stellen
Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 357 m²
In einer ruhigen Sackgasse wurde diese traditionelle und doch prachtvolle Villa strategisch …
$3,18M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Loule, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Loule, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 8
Etagenzahl 4
Nestled in the exclusive resort of Quinta do Lago, Horizon Villa is the epitome of luxury an…
$8,76M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Loule, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Loule, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Etagenzahl 2
Diese fantastische Villa befindet sich in einer Urbanisation in der Nähe von Vale do Lobo un…
$2,65M
Eine Anfrage stellen
Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 362 m²
Etagenzahl 2
This stunning 5-bedroom villa is located in the highly desirable area north of Vale do Lobo.…
$3,05M
Eine Anfrage stellen
Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 546 m²
Diese Villa mit sechs Schlafzimmern zum Verkauf befindet sich in einer ruhigen Gegend von Al…
$2,90M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Loule, Portugal
Villa 4 zimmer
Loule, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 313 m²
$3,59M
Eine Anfrage stellen
Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Villa mit 4 Schlafzimmern und 4 Bädern, Meerblick, gelegen im ruhigen Ferienort Quinta do La…
$2,79M
Eine Anfrage stellen
Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 546 m²
Diese Villa mit sechs Schlafzimmern zum Verkauf befindet sich in einer ruhigen Gegend von Al…
$2,90M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Almancil, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen