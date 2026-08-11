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Häuser in Madeira, Portugal

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Funchal
15
Calheta
10
Santa Cruz
6
Canico
6
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35 immobilienobjekte total found
Villa in Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 448 m²
Dieses Haus kombiniert Geräumigkeit, Funktionalität und herrliche Meerblick.Geräumiges Layou…
$758,118
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Haus 4 zimmer in Santa Cruz, Portugal
Haus 4 zimmer
Santa Cruz, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 223 m²
Etagenzahl 3
Description: The development is located in a quiet, residential area, ideal for families …
$690,821
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Haus 3 Schlafzimmer in Calheta, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Calheta, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 406 m²
Eingeschossiges 3-Zimmer-Haus, mit 406 qm Bruttobaufläche, mit einem Pool, Garten, 115 m2 Te…
$3,38M
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Villa in Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 372 m²
Die Villa befindet sich in einer ruhigen Gegend mit einem sonnigen Hügel mit herrlichem Pano…
$982,466
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 375 m²
Das Kondominium befindet sich auf Land im Besitz von Quinta da Boa Nova, mit nur 23 Häusern,…
$680,791
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 1 000 m²
Die Villa verfügt über vier geräumige Schlafzimmer und einen attraktiven Pool im   Landschaf…
$907,336
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Villa in Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 448 m²
Dieses Haus kombiniert Geräumigkeit, Funktionalität und herrliche Meerblick.Geräumiges Layou…
$751,297
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Villa in Arco da Calheta, Portugal
Villa
Arco da Calheta, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
Die neue moderne Villa von 240 m2 befindet sich auf einem Grundstück von 800 m2. Die Villa i…
$635,713
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Villa in Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 294 m²
Das minimalistische Haus hat folgendes Layout:Geräumiges Wohn-/Esszimmer, offene Küche mit z…
$866,882
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Villa in Ribeira Brava, Portugal
Villa
Ribeira Brava, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 285 m²
Eine brandneue zweistöckige Villa. Auf der Oberseite   Auf dem Boden befinden sich drei Schl…
$693,505
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 332 m²
Ausgezeichnete Villa für eine Familie mit Panoramablick auf die Funchal Bay. Villa in   zwei…
$722,401
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Haus 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 238 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern mit 238,40 m2 Bruttobaufläche, in einer ruhigen Wohngegend mit wei…
$780,795
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 871 m²
Moderne, einstöckige Villa mit atemberaubendem Panoramablick auf die Stadt und   Ozean   Büg…
$2,89M
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Haus 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 235 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern, Postleitzahl 9020-163, mit 235,95 qm Bruttobaufläche, befindet si…
$757,487
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
Neue Villa mit drei Schlafzimmern, befindet sich in der renommierten Gegend von San Martinho…
$1,50M
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Villa in Camara de Lobos, Portugal
Villa
Camara de Lobos, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 245 m²
Etagenzahl 3
Moderne Villa mit hervorragender Ausstattung befindet sich in einem geschlossenen Wohnkomple…
$618,158
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Villa in Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 440 m²
Diese Villa und der Pool mit drei Schlafzimmern sind mit modernen und raffinierten architekt…
$635,713
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Haus 4 zimmer in Calheta, Portugal
Haus 4 zimmer
Calheta, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 829 m²
Etagenzahl 3
Marke Neu modern Villa 3 Schlafzimmer mit Panoramablick auf den OzeanSchwimmbadLage: Madeira…
$907,435
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
Etagenzahl 2
Neue Villa mit drei Schlafzimmern, befindet sich in der renommierten Gegend von San Martinho…
$1,52M
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Haus 4 zimmer in Camara de Lobos, Portugal
Haus 4 zimmer
Camara de Lobos, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 302 m²
Etagenzahl 3
Property Description:  Property with excellent quality of finishes, located in a closed d…
$620,568
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Haus 3 Schlafzimmer in Calheta, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Calheta, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 462 m²
3-Zimmer-Haus mit 463 qm Bruttobaufläche, mit Pool, Garten, Garage und Terrasse mit Blick au…
$2,66M
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Haus 4 zimmer in Santa Cruz, Portugal
Haus 4 zimmer
Santa Cruz, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 238 m²
Etagenzahl 3
Modern House 3 Bedrooms with panoramic Ocean Views  Swimming pool  Garage for 4 cars…
$878,163
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 286 m²
Das Hotel liegt im Stadtteil Urbanização da Ajuda, das 3 psalni Haus, kürzlich renoviert, um…
$780,193
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 412 m²
„ Villas Boa Nova“ ist ein Kondominium bestehend aus 6 einfamilien- und halbfamilienhäusern,…
$737,427
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 216 m²
Neue Duplex-Wohnung im Zentrum von Funchal, in der neuen Anlage A Fábrica Apartments mit ein…
$635,713
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 167 m²
Die Villa im traditionellen Stil befindet sich an der Spitze des Palheiro Village Kondominiu…
$497,012
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Haus 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 255 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern mit 255,20 qm Bruttobaufläche, in einer ruhigen Wohngegend mit wei…
$815,756
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Villa in Camara de Lobos, Portugal
Villa
Camara de Lobos, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 245 m²
Moderne Villa mit hervorragender Ausstattung befindet sich in einem geschlossenen Wohnkomple…
$612,596
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 218 m²
Diese moderne und hochwertige Madeira Diamond Estates befindet sich am Hang von Funchal (Mad…
$2,66M
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Villa 4 zimmer in Arco da Calheta, Portugal
Villa 4 zimmer
Arco da Calheta, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 271 m²
Etagenzahl 2
Diese Eigenschaft qualifiziert sich für das $500.000 Golden Visa Programm in Portugal!Eine 3…
$586,881
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