Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Porto
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Porto, Portugal

;
duplexes
3
8 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Matosinhos, Portugal
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Matosinhos, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Zweistufige Wohnung mit 2 Schlafzimmern, eine Fläche von 107 Quadratmetern, eine Veranda von…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Porto, Portugal
Reihenhaus
Porto, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 143 m²
Zweigeschossiges Haus mit 2 Schlafzimmern mit einer Fläche von 143 qm, neu, mit Parkplatz, e…
$837,986
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Porto, Portugal
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Porto, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 94 m²
Eine zweistufige Wohnung mit 2 Schlafzimmern und einem Balkon mit einer Fläche von 5.4 m2 im…
$508,571
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Haus 6 Schlafzimmer in Porto, Portugal
Haus 6 Schlafzimmer
Porto, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 597 m²
Haus T5+1 von 389 m2 große private Oberfläche, Garten, Schwimmbad und Meerblick, in Foz, Por…
$3,61M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Porto, Portugal
Villa
Porto, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 187 m²
Neues Haus mit 3 Schlafzimmern, eine Fläche von 187 qm, mit Parkplatz, Garten 54 qm und 2 Ba…
$1,18M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Porto, Portugal
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Porto, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 83 m²
Wohnung 1 Duplex-Schlafzimmer mit einer Fläche von 73 Quadratmetern. m, und ein Balkon von 1…
$443,427
Eine Anfrage stellen
Haus 9 zimmer in Amarante, Portugal
Haus 9 zimmer
Amarante, Portugal
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 541 m²
Etagenzahl 3
Das Haus befindet sich auf einem Tal, das Ihnen einen atemberaubenden Panoramablick über die…
$826,430
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Haus 3 zimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Die Wohnanlage befindet sich im Herzen des historischen Zentrums von Vila Nova de Gaia. W…
$587,902
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Porto, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen