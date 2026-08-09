Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Portimao
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Portimao, Portugal

;
Mexilhoeira Grande
7
Alvor
4
32 immobilienobjekte total found
Villa in Portimao, Portugal
Villa
Portimao, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Entdecken Sie diese herrliche Dreigeschoss-Villa in der renommierten Wohngegend von Vale de …
$984,648
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 4 Schlafzimmer in Alvor, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Alvor, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 260 m²
Luxusvilla mit 4 Schlafzimmern, Alvor, Portimão.Wir präsentieren Ihnen eine wirklich atember…
$4,14M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus in Portimao, Portugal
Haus
Portimao, Portugal
Freistehende einstöckige Villa mit einer ausgezeichneten und ruhigen Wohnlage, nur 900 m von…
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
LDV InvestLDV Invest
Haus 3 Schlafzimmer in Mexilhoeira Grande, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Mexilhoeira Grande, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 174 m²
Moderne einstöckige Villa unter Bau – Prime LocationWir freuen uns, eine moderne einstöckige…
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Portimao, Portugal
Villa
Portimao, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 218 m²
Erfahren Sie mehr Algarve lebt in dieser anspruchsvollen 4-Zimmer-en-suite Villa, perfekt ge…
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Ferienhaus in Portimao, Portugal
Ferienhaus
Portimao, Portugal
In der charmanten Stadt Portimão erwartet Sie dieses schöne Anwesen auf seinen neuen Besitze…
$371,670
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa in Portimao, Portugal
Villa
Portimao, Portugal
Diese entzückende, schrullige Villa steht zur jährlichen Vermietung zur Verfügung und befind…
$1,965
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Haus in Alvor, Portugal
Haus
Alvor, Portugal
Villa befindet sich in einer sehr ruhigen Gegend am Stadtrand von Alvor, auf einem Grundstüc…
$3,98M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa in Alvor, Portugal
Villa
Alvor, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 575 m²
Diese bemerkenswerte 4-Zimmer-Villa zum Verkauf befindet sich in einer erstklassigen Lage vo…
$4,10M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Mexilhoeira Grande, Portugal
Villa
Mexilhoeira Grande, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Diese Villa mit drei Schlafzimmern zum Verkauf befindet sich in Mexilhoeira Grande, eingebet…
$931,899
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Mexilhoeira Grande, Portugal
Villa
Mexilhoeira Grande, Portugal
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
Diese herrliche Villa mit sieben Schlafzimmern befindet sich in der charmanten Stadt Mexilho…
$3,16M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus 3 Schlafzimmer in Mexilhoeira Grande, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Mexilhoeira Grande, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
3 Schlafzimmer Villa der modernen Architektur in der Monte Canelas Urbanisation, Mexilhoeira…
$1,12M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Mexilhoeira Grande, Portugal
Villa
Mexilhoeira Grande, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Diese Villa mit drei Schlafzimmern zum Verkauf befindet sich in Mexilhoeira Grande, eingebet…
$1,01M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Haus in Portimao, Portugal
Haus
Portimao, Portugal
Einzigartige Gelegenheit im Herzen von Portimão befindet sich im historischen Zentrum der St…
$2,04M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$865,542
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$589,222
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$586,155
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$681,146
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Mexilhoeira Grande, Portugal
Reihenhaus
Mexilhoeira Grande, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 148 m²
In einem wachsenden Wohngebiet in Mexilhoeira Grande finden wir diese in 2 Etagen aufgeteilt…
$729,084
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$681,146
Eine Anfrage stellen
Villa in Alvor, Portugal
Villa
Alvor, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Etagenzahl 3
This villa is located in a very quiet residential area, in a cul-de-sac. On the ground f…
$1,23M
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$725,848
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Mexilhoeira Grande, Portugal
Reihenhaus
Mexilhoeira Grande, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 147 m²
In einem wachsenden Wohngebiet in Mexilhoeira Grande finden wir diese in 2 Etagen aufgeteilt…
$729,084
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$669,971
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$692,322
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$714,673
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$703,497
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$722,757
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$658,795
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$583,658
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Portimao

villen

Immobilienangaben in Portimao, Portugal

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen