Häuser in Carvoeiro, Portugal

Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
In zwei Minuten von den atemberaubenden Stränden von Carvoeiro, dieses exklusive private Eig…
$492,193
Eine Anfrage stellen
Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Neue Villa mit 2 Schlafzimmern, Gesamtfläche von 109 qm, Parkplatz, Garten und Terrasse, im …
$456,959
Eine Anfrage stellen
Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses 5-Sterne-Resort in der Algarve liegt in der Nähe der schönen Dörfer Carvoeiro und Fer…
$1,04M
Eine Anfrage stellen
NicoleNicole
Haus 6 Schlafzimmer in Carvoeiro, Portugal
Haus 6 Schlafzimmer
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 235 m²
Ausgezeichnete Villa in Carvoeiro, Lagoa.Eine moderne Villa mit 6 Schlafzimmern in ruhiger L…
$2,08M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Carvoeiro, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 246 m²
Luxus-moderne Villa im Herzen von Carvoeiro – Exklusive Lage!Entdecken Sie diese herrliche V…
$3,01M
Eine Anfrage stellen
AtlantaAtlanta
Haus 4 Schlafzimmer in Carvoeiro, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 247 m²
Einfamilienhaus mit Panoramablick auf das Meer in Alfanzina, nur wenige Minuten von Carvoeir…
$3,17M
Eine Anfrage stellen
Moya7yaMoya7ya
Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Diese exklusive, kleine Wohnanlage befindet sich in der beliebten Carvoeiro, zentralen Algar…
$544,307
Eine Anfrage stellen
Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 224 m²
Diese Villa mit vier Schlafzimmern zum Verkauf in Carvoeiro befindet sich in einer fünfminüt…
$2,08M
Eine Anfrage stellen
Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 297 m²
Ein Meisterwerk des modernen Luxus mit atemberaubenden AusblickenInspirieren Sie im Inbegrif…
$1,81M
Eine Anfrage stellen
