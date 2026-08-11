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Häuser in Setubal, Portugal

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11 immobilienobjekte total found
Villa in Fernao Ferro, Portugal
Villa
Fernao Ferro, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Wunderschönes Haus mit 3 Schlafzimmern, Swimmingpool und Garage für zwei Autos, befindet sic…
$462,337
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Villa in Carvalhal, Portugal
Villa
Carvalhal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Villa   200   m2   besteht aus   von 3 Schlafzimmern und 3 Bädern, voll möbliert, ausgestatt…
$686,570
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Villa in Comporta, Portugal
Villa
Comporta, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 190 m²
Villa   190 m2   besteht aus   von 2 Schlafzimmern und 3 Bädern, voll möbliert, ausgestattet…
$594,103
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Haus 1 Schlafzimmer in Setubal, Portugal
Haus 1 Schlafzimmer
Setubal, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
1-Zimmer-Villa mit 62 qm großen privaten Bereich, in Authentic Bicas, Region Comporta. Das A…
$672,873
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Sesimbra, Portugal
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Sesimbra, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 93 m²
Neue Duplex-Wohnung mit 1 Schlafzimmer, Gesamtfläche von 93 Quadratmetern, 1 Parkplatz, Gart…
$894,025
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Haus 5 Schlafzimmer in Setubal, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Setubal, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 200 m²
5-Zimmer-Villa mit einer Bruttobaufläche von 200 qm und Baupotenzial von 500 qm für Wohnnutz…
$4,66M
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Haus 4 Schlafzimmer in Grandola, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Grandola, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 394 m²
Diese spektakuläre Villa ist brandneu und ist bereit, sich zu bewegen, mit luxuriösen Finish…
$4,43M
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Haus 4 Schlafzimmer in Almada, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Almada, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Neue Villa mit luxuriösen und modernen Ausführungen von Typologie T4 und zeitgenössischer Ar…
$1,18M
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Villa in Setubal, Portugal
Villa
Setubal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 176 m²
Die gebaute Villa befindet sich in der privaten Wohnanlage Casas de Azeit ã Die Fertigstellu…
$716,622
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Seixal, Portugal
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Seixal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 200 m²
Zweistufige Wohnung mit 2 Schlafzimmern, einer Fläche von 129 m2, mit einer Terrasse von 65 …
$558,272
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Villa 10 zimmer in Setubal, Portugal
Villa 10 zimmer
Setubal, Portugal
Zimmer 10
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Инвестиционный объект Дом Десять Комнат/ Два Этажа. Локация Шарнека да Капарика / Маржем Су…
$550,194
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Immobilienangaben in Setubal, Portugal

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