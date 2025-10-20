Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Calheta, Portugal

Villa 4 zimmer in Arco da Calheta, Portugal
Villa 4 zimmer
Arco da Calheta, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 271 m²
Etagenzahl 2
Diese Eigenschaft qualifiziert sich für das $500.000 Golden Visa Programm in Portugal!Eine 3…
$586,881
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Arco da Calheta, Portugal
Villa 4 zimmer
Arco da Calheta, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 225 m²
Etagenzahl 2
Diese Eigenschaft qualifiziert sich für das $500.000 Golden Visa Programm in Portugal!Eine 3…
$800,136
Eine Anfrage stellen
Villa in Arco da Calheta, Portugal
Villa
Arco da Calheta, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
Die neue moderne Villa von 240 m2 befindet sich auf einem Grundstück von 800 m2. Die Villa i…
$641,655
Eine Anfrage stellen
Villa in Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 107 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern und 107 m2 Wohnfläche, an der Küste von Madeira, nur wenige Minute…
$639,051
Eine Anfrage stellen
Villa in Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 294 m²
Das minimalistische Haus hat folgendes Layout:Geräumiges Wohn-/Esszimmer, offene Küche mit z…
$874,985
Eine Anfrage stellen
Villa in Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern und 170 m2 Wohnfläche, an der Küste von Madeira, nur wenige Minute…
$871,433
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Calheta, Portugal
Haus 4 zimmer
Calheta, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 829 m²
Etagenzahl 3
Brand New modern Villa 3 Bedrooms with panoramic Ocean views Swimming pool Location: M…
$907,435
Eine Anfrage stellen
Villa in Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 467 m²
Die Villa befindet sich in der Landschaft westlich der Insel, mit einem unglaublichen Klima …
$987,624
Eine Anfrage stellen
