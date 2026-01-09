Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Funchal
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Funchal, Portugal

villen
12
49 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 186 m²
3-Zimmer-Villa mit 186 qm Bruttobaufläche, privatem Pool, Garten und Garage, Teil eines Eige…
$1,51M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 415 m²
4-Zimmer-Villa mit 415 qm Brutto-Privatfläche, Schwimmbad und Privatgarten, auf einem 750 qm…
$2,10M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 415 m²
4-Zimmer-Villa mit 415 qm Brutto-Privatfläche, Schwimmbad und Privatgarten, auf einem 750 qm…
$2,10M
Eine Anfrage stellen
NicoleNicole
Haus 5 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 740 m²
5-Zimmer-Villa, mit 740 qm Bruttobaufläche, Garten, Schwimmbad und Panoramaterrasse, auf ein…
$2,16M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 568 m²
Urban Grundstück von 687 qm mit einem abgeschlossenen architektonischen Projekt für den Bau …
$3,44M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 430 m²
3-Zimmer-Villa mit 431 m2 Gesamtfläche, Panorama-Pool und Meerblick, auf einem 970 m2 Grunds…
$1,63M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Haus 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 311 m²
3-Zimmer-Villa mit 311,5 qm privater Bruttoanlage, Garten, Meerblick und Garage, auf einem 5…
$1,40M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 903 m²
4-Zimmer-Villa mit 903 qm Bruttobaufläche, Garten, Pool und atemberaubendem Blick auf das Me…
$3,50M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 568 m²
Urban Grundstück von 687 qm mit einem abgeschlossenen architektonischen Projekt für den Bau …
$3,44M
Eine Anfrage stellen
CultureCulture
Haus 4 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Luxusvilla in Neves, São Gonçalo Entdecken Sie Ihr Traumhaus im Paradies! Diese exquisite Vi…
$6,41M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 238 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern mit 238,40 m2 Bruttobaufläche, in einer ruhigen Wohngegend mit wei…
$780,795
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 468 m²
3-Zimmer-Villa mit 468 qm Bruttobaufläche, mit Garage, Schwimmbad und Meerblick und Funchal …
$2,45M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 184 m²
3-Zimmer-Villa mit 184 m2 Bruttobaufläche, gelegen im exklusiven privaten Eigentum Palheiro …
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 184 m²
3-Zimmer-Villa mit 184 m2 Bruttobaufläche, gelegen im exklusiven privaten Eigentum Palheiro …
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 273 m²
3-Zimmer-Villa mit 313 qm privater Bruttoanlage, Garten, Meerblick und Garage, auf einem 535…
$1,34M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 186 m²
3-Zimmer-Villa mit 186 qm Bruttobaufläche, privatem Pool, Garten und Garage, Teil eines Eige…
$1,46M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 560 m²
4-Zimmer-Villa mit 561 qm Bruttobaufläche, Garten und Pool, auf einem 717 qm Grundstück in F…
$4,32M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 5 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 740 m²
5-Zimmer-Villa, mit 740 qm Bruttobaufläche, Garten, Schwimmbad und Panoramaterrasse, auf ein…
$2,16M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 903 m²
4-Zimmer-Villa mit 903 qm Bruttobaufläche, Garten, Pool und atemberaubendem Blick auf das Me…
$3,50M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 235 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern, Postleitzahl 9020-163, mit 235,95 qm Bruttobaufläche, befindet si…
$757,487
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Einstöckige 3-Zimmer-Villa mit 196 m2 Bruttobaufläche, auf einem 460 m2 Grundstück mit Jacuz…
$1,58M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 176 m²
3-Zimmer-Haus mit 176 qm Bruttobaufläche und 3 en-suite Schlafzimmer, Grillplatz, in São Roq…
$874,024
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 468 m²
3-Zimmer-Villa mit 468 qm Bruttobaufläche, mit Garage, Schwimmbad und Meerblick und Funchal …
$2,45M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 227 m²
3-Zimmer-Haus mit 227 m2 Bruttobaufläche und einem Parkplatz in São Pedro, Funchal, Madeira.…
$2,16M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 383 m²
Grundstück, 306.46 qm (Flächenbaugebiet), Schwimmbad, Garten und Garage, in einem Grundstück…
$2,34M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 181 m²
3-Zimmer-Haus mit 181 m2 Bruttobaufläche, ausgezeichnete Sonneneinstrahlung und genehmigtes …
$932,292
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 186 m²
3-Zimmer-Villa mit 186 qm Bruttobaufläche, privatem Pool, Garten und Garage, Teil eines Eige…
$1,46M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 560 m²
4-Zimmer-Villa mit 561 qm Bruttobaufläche, Garten und Pool, auf einem 717 qm Grundstück in F…
$4,32M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 184 m²
3-Zimmer-Villa mit 184 m2 Bruttobaufläche, gelegen im exklusiven privaten Eigentum Palheiro …
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 568 m²
Urban Grundstück von 687 qm mit einem abgeschlossenen architektonischen Projekt für den Bau …
$3,44M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Funchal, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen