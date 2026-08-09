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Häuser in Olhao, Portugal

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Moncarapacho
6
17 immobilienobjekte total found
Villa in Olhao, Portugal
Villa
Olhao, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Diese Villa mit 2 Schlafzimmern mit 9.000m2 landwirtschaftlichem Grundstück steht zum Verkau…
$1,47M
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Haus 3 Schlafzimmer in Moncarapacho, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Moncarapacho, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 183 m²
Entwicklung von 6 T3 Villen in Fuseta.Diese Residenzen zeichnen sich durch ihre perfekte Kom…
$1,48M
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Haus 3 Schlafzimmer in Moncarapacho, Portugal
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Moncarapacho, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 183 m²
Entwicklung von 6 T3 Villen in Fuseta.Diese Residenzen zeichnen sich durch ihre perfekte Kom…
$1,51M
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Haus 3 Schlafzimmer in Moncarapacho, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Moncarapacho, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Neue 3-Zimmer-Villa mit Pool und Meerblick in Fuseta, Olhão, Algarve.Atemberaubende Drei-Zim…
$827,228
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Haus in Olhao, Portugal
Haus
Olhao, Portugal
$344,397
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Haus 3 Schlafzimmer in Moncarapacho, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Moncarapacho, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Neue 3-Zimmer-Villa mit Pool und Meerblick in Fuseta, Olhão, Algarve.Atemberaubende Drei-Zim…
$803,593
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Villa in Olhao, Portugal
Villa
Olhao, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Diese freistehende Villa, die authentische Algarve-Charakter mit modernen Upgrades verbindet…
$875,633
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Haus 3 Schlafzimmer in Moncarapacho, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Moncarapacho, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Neue 3-Zimmer-Villa mit Pool und Meerblick in Fuseta, Olhão, Algarve.Atemberaubende Drei-Zim…
$803,593
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Villa in Quelfes, Portugal
Villa
Quelfes, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 139 m²
Das neue 3-Zimmer-Haus befindet sich im nördlichen Teil von Olhán, einer der malerischsten S…
$404,565
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Villa in Olhao, Portugal
Villa
Olhao, Portugal
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Dieses Quinta-Herrenhaus in der Nähe von Fuseta liegt auf einem 40.000 m² großen Grundstück …
$1,90M
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Haus 4 Schlafzimmer in Quelfes, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Quelfes, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Stadthaus in der Endphase des Baus, gelegen in der Gemeinde Quelfes, in der Gemeinde Olhão, …
$557,962
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Haus 4 Schlafzimmer in Quelfes, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Quelfes, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 342 m²
Im Bau befindliche Villa mit 4 Schlafzimmern, Pool und Blick auf die Landschaft – Olhão Gel…
$418,472
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Haus 4 Schlafzimmer in Quelfes, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Quelfes, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Townhouse in the final stages of construction, located in the parish of Quelfes, in the muni…
$546,803
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Haus in Olhao, Portugal
Haus
Olhao, Portugal
Set of buildings in the center of Olhão with the possibility of transformation into a villa.…
$669,555
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Reihenhaus in Olhao, Portugal
Reihenhaus
Olhao, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Stadthaus zur Renovierung im traditionellen Stil, implantiert in einem flachen Grundstück vo…
$221,895
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Reihenhaus 4 zimmer in Fuseta, Portugal
Reihenhaus 4 zimmer
Fuseta, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Hervorragendes 3-Zimmer-Haus befindet sich im charmanten Küstendorf von Fuseta, Algarve.Dies…
$802,598
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Villa in Quelfes, Portugal
Villa
Quelfes, Portugal
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 260 m²
Etagenzahl 2
Inserted in a plot with 1.355,00 m2, this villa is located in a residential area for excelle…
$892,740
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Eigenschaftstypen in Olhao

villen

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