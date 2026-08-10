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Häuser in Lissabon, Portugal

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Cascais
37
Oeiras
16
Torres Vedras
9
Turcifal
6
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107 immobilienobjekte total found
Villa in Turcifal, Portugal
Premium Premium
Villa
Turcifal, Portugal
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Stockwerk 1/1
$1,10M
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Bauherr
Amber PD
Sprachen
English
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Lissabon, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Lissabon, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
Torre S ã o Rafael im Osten von Lissabon, Parque das Na ç õ es, die zu Ehren der Weltausstel…
$1,26M
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Marvila, Portugal
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Marvila, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 99 m²
Loft Maisonette mit 1 Schlafzimmer, 99 qm. mit Parkplatz und einer Terrasse von 5 qm.in eine…
$598,726
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Lourinha, Portugal
Villa
Lourinha, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 196 m²
Villa mit Meerblick in der Nähe von Praia da Araya Branca, Lorinha. In der   Eigentumswohnun…
$612,596
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Villa in Turcifal, Portugal
Villa
Turcifal, Portugal
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Stockwerk 1/1
$1,08M
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Bauherr
Amber PD
Sprachen
English
Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Ausgezeichnete Villa im modernen Stil, mit einem Garten und Pool, in einem Wohngebiet von Vi…
$1,84M
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Campo de Ourique, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Campo de Ourique, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 143 m²
Amoreiras   — einer der Bereiche mit der besten Lebensqualität in Lissabon, mit einem großen…
$1,03M
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Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 169 m²
For sale: Elegant 3-bedroom villa in one of Estoril’s most peaceful areas, just minutes from…
$1,51M
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Lissabon, Portugal
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Lissabon, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 186 m²
Maisonette-Wohnung mit 2 Schlafzimmern, Fläche 146,7 Quadratmeter.m, ein Balkon von 7,1 Quad…
$837,408
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Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 282 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern, eine Gesamtbaufläche von 282 qm, eine neue mit einem Garten, eine…
$2,37M
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Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 395 m²
Modernes Haus, geräumiges Wohnzimmer, 3 Luxuszimmer, voll ausgestattete Küche.Verlassen Sie …
$2,30M
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Villa in Alcantara, Portugal
Villa
Alcantara, Portugal
Schlafräume 5
Fläche 292 m²
Haus mit 5 Schlafzimmern, neu, 292 qm (Gesamtfläche ), mit einer Gesamtfläche von 102 qm und…
$2,81M
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Lissabon, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Lissabon, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
Die Wohnung steht zum Verkauf komplett renoviert und ausgestattet, schlüsselfertig..Hohe Qua…
$866,882
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Villa in Turcifal, Portugal
Villa
Turcifal, Portugal
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 221 m²
Stockwerk 1/1
$1,12M
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Bauherr
Amber PD
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Sao Domingos de Rana, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Sao Domingos de Rana, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Maisonette-Wohnung   mit 3 Schlafzimmern, mit Balkon, ausgezeichneten Oberflächen und großen…
$612,596
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Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 5
Fläche 257 m²
Modern hell   ein Haus mit geräumigen Balkonen und einer Terrasse mit herrlichen Landschafte…
$2,54M
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Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 225 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern, 225 m ², komplett neu, mit 3 Parkplätzen, Terrasse mit einer Gesa…
$3,58M
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Villa in Alcantara, Portugal
Villa
Alcantara, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Neue 3-Zimmer-Villa mit Terrasse in einem geschlossenen Eigentum von 9 Villen. Das Kondomini…
$1,27M
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Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 266 m²
Separate zweistöckige Villa im Bau, im modernen Stil, mit einem Garten und einem beheizten P…
$1,72M
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Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 241 m²
Villa triplex 3 Schlafzimmer, neu, mit einer Gesamtfläche von 241 qm und einer Außenfläche v…
$1,36M
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Villa in Turcifal, Portugal
Villa
Turcifal, Portugal
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Stockwerk 1/1
$1,07M
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Bauherr
Amber PD
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English
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 176 m²
Neue Villa Duplex mit 3 Schlafzimmern, mit einer Gesamtfläche von 176 qm, mit einem Garten u…
$2,08M
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Villa in Lourinha, Portugal
Villa
Lourinha, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 322 m²
Moderne und luxuriöse Villa in wunderschöner Lage auf einem Hügel mit Panoramablick auf den …
$716,622
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Villa in Alcantara, Portugal
Villa
Alcantara, Portugal
Schlafräume 5
Fläche 292 m²
Haus mit 5 Schlafzimmern, neu, 292 qm (Gesamtfläche ), mit einem Grundstück von 102 qm und 3…
$2,81M
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Haus 6 Schlafzimmer in Cascais, Portugal
Haus 6 Schlafzimmer
Cascais, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 667 m²
6-Zimmer-Villa mit 667 qm Bruttobaufläche, mit Garten, Schwimmbad und Garage für zwei Autos,…
$3,96M
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Immobilienagentur
International Property Alerts
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Belem, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Belem, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 238 m²
Die geräumige, zweigeschossige Ferienwohnung 238 m2 mit einer riesigen Terrasse und einem at…
$1,33M
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Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 400 m²
Eigentumswohnung   in der Nähe des Ozeans, Bahnhof, St. Julian & # 39; s Schule und der neue…
$2,98M
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Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
Ein zweistöckiges modernes Haus mit riesigen Balkonen mit atemberaubendem   auf dem Meer und…
$1,61M
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Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 185 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern, neu, 185 qm, Gesamtfläche von 256 m2, eine Terrasse von 62 m2 und…
$1,57M
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Haus 3 Schlafzimmer in Sintra, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Sintra, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 288 m²
For sale: Spacious and elegant 3-bedroom villa in a private condominium in Albarraque. This …
$1,17M
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Eigenschaftstypen in Lissabon

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mansions
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Immobilienangaben in Lissabon, Portugal

mit Garage
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