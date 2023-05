Wie sehen die günstigsten Wohnungen in Warschau aus? Eine Auswahl von Wohnungen in Polen zum Preis von €51,500.

Die Preise für Wohnungen in Polen steigen seit mehr als einem Jahr, trotz der hohen Zinssätze für Kredite und der nie dagewesenen Kosten für Quadratmeter. Die Kosten für Neubauten in Warschau erreichen 24,000 zł (ca. € 5,150) pro Quadratmeter, und anscheinend ist dies nicht die Grenze. Gerade deshalb ist es so interessant zu sehen, wie die günstigsten Wohnungen in Warschau aussehen. Was bietet der Verkäufer für €51,500 an?

Wohnung im Bezirk Rembertów für €52,461

Wohnung 1 Zimmer Warschau, Polen € 51,217 1 Anzahl der Zimmer 1 bath 31 m² 3/3 Stockwerk

Der Bezirk Rembertów ist ein Teil des großen Stadtteils Praga Południe, das am östlichen Ufer der Weichsel liegt. Bis 1957 war Rembertów eine eigenständige Stadt, die später zum Bestandteil der Hauptstadt Polens wurde. Der Bezirk ist bekannt für seine Wälder, die etwa 30% des Territoriums einnehmen, alte Gefängnisse seit dem Zweiten Weltkrieg und die Nationale Verteidigungsakademie, die 1947 als Akademie des Generalstabs gegründet wurde.

Im Haus in der Straße Chruściela 39A steht eine Wohnung mit einer Gesamtfläche von 31 м² zum Verkauf. Die Studiowohnung befindet sich im 3. Stock des Gebäudes ohne Aufzug aus dem Jahre 1990. Nach den Fotos in der Anzeige zu urteilen, ist das Wohngebäude renovierungsbedürftig.

Wohnung im Bezirk Praga Północ €51,475

Wohnung 1 Zimmer Warschau, Polen € 50,255 1 Anzahl der Zimmer 19 m² 2 Stockwerk

Der Bezirk Praga Północ (Praga-Nord) liegt am östlichen Ufer der Weichsel und erstreckt sich über ein Gebiet von etwa 11,4 Quadratmetern. Dies ist einer der wenigen Teile der Stadt, in dem sich noch schön bemalte alte Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, Denkmäler und unabhängige Kunstgalerien erhalten haben. Genau hier befinden sich die orthodoxe Kathedrale der Heiligen Apostelgleichen Maria Magdalena und die im neugotischen Stil erbaute Basilika der Heiligen Michael und Florian. Das Zentrum des Bezirks ist der Wilnaer Platz, es gibt hier auch einen Zoo und den Prager Park und viele historische und architektonische Denkmäler.

Im Haus in der Łochowska Straße 12, in der Nähe des Einkaufszentrums Galeria Wileńska und der U-Bahn, steht eine Wohnung mit einer Gesamtfläche von 19 м² zum Verkauf. Das Haus aus dem Jahr 1937, in dem sich die Wohnung befindet, wird jetzt renoviert.

Nach den Fotos zu urteilen, wurden in der Wohnung kürzlich Schönheitsreparaturen durchgeführt. Es gibt keine Möbel und Haushaltsgeräte.

Wohnung im Bezirk Ursus für €59,674

Wohnung 1 Zimmer Warschau, Polen € 58,259 1 Anzahl der Zimmer 1 bath 21 m² 3/3 Stockwerk

Der Bezirk Ursus war von 1952 bis 1977 eine eigenständige Stadt und wurde erst danach zum Bestandteil von Warschau. Sein Hauptmerkmal ist eine große Anzahl von Einkaufszentren, Outlets und Geschäften, wodurch der Bezirk als wirklich lebhaft bezeichnet werden kann — Einwohner aus der ganzen Stadt kommen hierher, um einzukaufen.

Im Bezirk befinden sich Park Czechowicki mit einem Teich und der Acher-Park mit Kinder- und Sportplätzen. Außerdem finden Sie hier zahlreiche Restaurants, Cafés und Bars. Interessantes Merkmal: genau Ursus hatte lange Zeit die niedrigste Kriminalitätsrate in ganz Warschau.

Im Haus in der Bohaterów Warszawy Straße steht eine Wohnung mit einer Gesamtfläche von 21 м² zum Verkauf. Sie befindet sich im 3. Stock des Hauses. Die Wohnung bietet Aussicht auf einen Square und niedrige Gebäude in der Nähe, ist komplett möbliert und bezugsfertig.

Wohnung im Bezirk Targówek für €61,583

Targówek ist einer der größten Bezirke von Warschau, in dem sich die riesigen Einkaufszentren HOMEPARK und Atrium befinden. Im Allgemeinen gibt es keine Probleme mit der Infrastruktur im Bezirk, ebenso wie mit Parks und Plätzen — hier liegen der Brudnowski-Wald, der Brudnowski-Park, Wiecha Park. Für aktive Erholung finden Sie in jedem Park Laufbänder und Radwege.

Eine der wichtigsten Besonderheiten des Bezirks ist die Nähe zum Stadtzentrum und das Vorhandensein der U-Bahn (mehrere Stationen sind bereits geöffnet, andere werden für die Eröffnung vorbereitet). Dadurch hat sich Targówek von einem gewöhnlichen Schlafbezirk zu einem der vielversprechendsten Wohngebiete entwickelt.

Im Haus in der Straße Chodecka in der Nähe der U-Bahn steht eine Wohnung mit einer Gesamtfläche von 24,5 м² zum Verkauf. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock des vierstöckigen Hauses. Das Raumlayout umfasst eine separate kleine Küche (3,6 м²), ein Wohnzimmer (15,8 м²), ein kombiniertes Badezimmer (2,9 м²). Laut dem Verkäufer ist es ideal für Investitionen oder als Wohnung für eine einzelne Person oder ein Paar.