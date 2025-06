Bereits im November 2022 erreichte die Erdbevölkerung 8 Milliarden Menschen, und sie wächst weiter — jede Minute werden weltweit etwa 140 Menschen geboren. In welchen Regionen ist das Bevölkerungswachstum am stärksten und wo leben die meisten Menschen? Wir haben die neuesten Daten analysiert und eine Top-10-Liste der bevölkerungsreichsten Länder und Städte zusammengestellt.

Da es unmöglich ist, die genaue Zahl der Geburten und Todesfälle weltweit in Echtzeit zu verfolgen, verwenden Demografen komplexe mathematische Modelle, um Schätzungen und Prognosen zu erstellen. Wo die meisten Menschen heute leben, was der Grund dafür ist und was Experten prognostizieren — das klären wir in unserem Material.

Die 10 am dichtesten besiedelten Länder der Welt

Indien hat China vor einigen Jahren überholt und bleibt das bevölkerungsreichste Land der Welt. Hier ist das aktuelle Ranking für 2025:

Indien — 1.463.870.000 Menschen. Fläche — 3.300.000 km².

— 1.463.870.000 Menschen. Fläche — 3.300.000 km². China — 1.416.100.000 Menschen. Fläche — 9.700.000 km².

— 1.416.100.000 Menschen. Fläche — 9.700.000 km². USA — 347.276.000 Einwohner. Fläche — 9.400.000 km².

— 347.276.000 Einwohner. Fläche — 9.400.000 km². Indonesien — 285.721.000 Einwohner. Fläche — 1.900.000 km².

— 285.721.000 Einwohner. Fläche — 1.900.000 km². Pakistan — 255.220.000 Einwohner. Fläche — 881.900 km².

— 255.220.000 Einwohner. Fläche — 881.900 km². Nigeria — 237.513.000 Einwohner. Fläche — 923.800 km².

— 237.513.000 Einwohner. Fläche — 923.800 km². Brasilien — 212.841.000 Einwohner. Fläche — 8.500.000 km².

— 212.841.000 Einwohner. Fläche — 8.500.000 km². Bangladesch — 175.723.000 Einwohner. Fläche — 147.600 km².

— 175.723.000 Einwohner. Fläche — 147.600 km². Russland — 143.997.000 Einwohner. Fläche — 17.100.000 km².

— 143.997.000 Einwohner. Fläche — 17.100.000 km². Äthiopien — 132.660.000 Einwohner P. Fläche — 1.100.000 km².

Ort Land Bevölkerung (Millionen) Fläche (km²) Wachstumsrate pro Jahr (%) 1 Indien 1.463,9 3.300.000 0,89 2 China 1.416,1 9.700.000 -0,23 3 USA 347,3 9.400.000 0,54 4 Indonesien 285,7 1.900.000 0,79 5 Pakistan 255,2 881.900 1,57 6 Nigeria 237,5 923.800 2.08 7 Brasilien 212,8 8.500.000 0,35 8 Bangladesch 175,7 147.600 1.22 9 Russland 144,0 17.100.000 -0,57 10 Äthiopien 132,7 1.100.000 2,53

Was treibt das Bevölkerungswachstum an?

Medizinische Fortschritte, die die Lebenserwartung erhöhen.

Verbesserung der Gesundheitsversorgung in Entwicklungsländern, Senkung der Kindersterblichkeit.

Hohe Geburtenraten sind in afrikanischen und südasiatischen Ländern wie Nigeria (2,08%) und Äthiopien (2,53%) zu verzeichnen.

Bemerkenswert ist, dass die größten Volkswirtschaften Europas — Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien — weniger als 100 Millionen Einwohner haben. Kanada hat trotz seiner enormen Größe und Wirtschaftskraft nur etwa 42 Millionen Einwohner. Zu den Ländern mit der geringsten Bevölkerungszahl zählen der Vatikan, Niue, Tokelau, Montserrat und Kleinstaaten wie Monaco und Liechtenstein.

Die vollständige Liste der Länder und aktuelle Daten finden Sie unter Weltbevölkerungsbericht .

Die 10 bevölkerungsreichsten Städte der Welt

Die bevölkerungsreichste Stadt Europas, Istanbul (ca. 16 Millionen Einwohner), gehört nicht zu den Top 10 der Welt. Nachfolgend finden Sie eine Rangliste der bevölkerungsreichsten Städte der Welt für das Jahr 2025:

Tokio (Japan) — 37.036.200 Menschen.

— 37.036.200 Menschen. Delhi (Indien) — 34.665.600 Menschen.

— 34.665.600 Menschen. Shanghai (China) — 30.482.100 Menschen.

— 30.482.100 Menschen. Dhaka (Bangladesch) — 24.652.900 Menschen.

— 24.652.900 Menschen. Kairo (Ägypten) — 23.074.200 Menschen.

— 23.074.200 Menschen. Sao Paulo (Brasilien) — 22.990.000 Menschen.

— 22.990.000 Menschen. Mexiko-Stadt (Mexiko) — 22.752.400 Menschen.

— 22.752.400 Menschen. Peking (China) — 22.596.500 Menschen.

— 22.596.500 Menschen. Mumbai (Indien) — 22.089.000 Menschen.

— 22.089.000 Menschen. Osaka (Japan) — 18.921.600 Menschen.

Ort Stadt Land Bevölkerung (Millionen) Wachstumsrate pro Jahr (%) 1 Tokio Japan 37,0 -0,21 2 Delhi Indien 34,7 2,54 3 Shanghai China 30,5 2.06 4 Dhaka Bangladesch 24,7 3,00 5 Kairo Ägypten 23.1 1,88 6 Sao Paulo Brasilien 23,0 0,78 7 Mexiko-Stadt Mexiko 22,8 0,95 8 Peking China 22,6 1,85 9 Mumbai Indien 22.1 1,66 10 Osaka Japan 18,9 -0,24

Die aktuelle Städteliste finden Sie unter Weltbevölkerungsbericht .

Was sind die Prognosen der Experten?

Obwohl die Weltbevölkerung weiter wächst, verlangsamt sich das Wachstum. Das Wachstum erreichte 1970 seinen Höhepunkt (2,06% pro Jahr), und 2020 fiel die Rate erstmals seit 1950 (0,87%) unter 1%.

Laut UN-Prognosen:

Bis 2030 wird die Weltbevölkerung 8,5 Milliarden erreichen.

Bis 2050: 9,7 Milliarden.

Bis 2080 — 10,4 Milliarden, danach wird eine Stabilisierung erwartet.

Bis 2100 könnte die Bevölkerungszahl zu schrumpfen beginnen.

Die größten Zuwächse werden für die Länder Subsahara-Afrikas, wie Nigeria und Äthiopien, erwartet, wo die Geburtenraten weiterhin hoch sind. Gleichzeitig wird Osteuropa, einschließlich Russland (-0,57%), aufgrund niedriger Geburtenraten und einer alternden Bevölkerung mit einem Bevölkerungsrückgang konfrontiert sein.

Der Anteil der über 65-Jährigen wird von 10% im Jahr 2022 auf 16% im Jahr 2050 steigen. Dies wird die Wirtschaft aufgrund der schrumpfenden Erwerbsbevölkerung und der steigenden Zahl von Rentnern belasten. Im Jahr 2050 wird es doppelt so viele ältere Menschen wie Kinder unter fünf Jahren geben.