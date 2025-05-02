  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Donja Lastva
  4. Stadthaus ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE

Stadthaus ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE

Donja Lastva, Montenegro
Preis auf Anfrage
7
ID: 32830
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 539567
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 05.11.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Tivat
  • Stadt
    Donja Lastva

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Donja Lastva, Montenegro
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

