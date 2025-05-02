  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Seoca
  4. Hütte Kuća 110 m² na Prodaju – Seoca, Bar

Hütte Kuća 110 m² na Prodaju – Seoca, Bar

Seoca, Montenegro
von
$140,692
9
ID: 30634
Letzte Aktualisierung: 03.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Bar
  • Dorf
    Seoca

Über den Komplex

Otkrijte čar prirode i autentičnog ambijenta u kamenom domu starom 120 godina, smještenom u srcu Nacionalnog parka Skadarsko jezero. Kompleksno renoviran 2024. godine, dom čuva originalnost kamena i tradicije, ali nudi savremen komfor.📍 Lokacija: Selo Seoca, Virpazar – samo 2 km od jezera, 20 min od mora, 30 min od Podgorice.🏡 Površina:Sprat: 55 m²Prizemlje (neuređeno): 55 m²Terasa: 20 m²Plac: 300 m²🛏 Kapacitet: 1 spavaća soba (king size), 1 sofa na razvlačenje (queen size)🍃 Dvorište: voćke, povrtnjak, mir i privatnost🚗 Pristup: asfalt do vrata, parking ispred kućePrednosti:Potpuno renovirana i legalizovana kućaUređena terasa sa pogledom na jezeroMogućnost turističkog izdavanja – dokazani prihodiPotpuno opremljena – sve ostaje u kućiBlizina restorana, pijace i prirodnih ljepota

Standort auf der Karte

Seoca, Montenegro
Andere Komplexe
Hütte Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Hütte Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Hütte Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Hütte Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Hütte Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Alle anzeigen Hütte Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Hütte Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,056
Izdaje se dvosoban stan površine 63 m² u zgradi Venture na Starom aerodromu. Stan se nalazi na drugom spratu, kompletno je namješten i orijentisan ka dvorišnoj strani, što ga čini mirnim i prijatnim za stanovanje. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja – škole, vrtića…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Alle anzeigen Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$410,764
Na prodaju moderna kuca u Gornjoj Gorici.Kuca je ukupne kvadrature 200m2 i nalazi se na placu od oko 600m2.Posleduje prostranu dnevnu sobu, trpezariju sa kuhinjom, 3 spavace sobe, jednu radnu sobu kao dodatak uz garazu, gostinjski wc, kupatilo i krovnu terasu povrsine 80m2.Idealna je za mira…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte House of 156m2 - Lepetani
Hütte House of 156m2 - Lepetani
Hütte House of 156m2 - Lepetani
Hütte House of 156m2 - Lepetani
Hütte House of 156m2 - Lepetani
Alle anzeigen Hütte House of 156m2 - Lepetani
Hütte House of 156m2 - Lepetani
Tivat, Montenegro
von
$399,028
House 156m2 for sale in Lepetane, municipality of Tivat. ➡️House area: basically 78m2 (60 + 18m2 terrace), first floor + 1 + basement, (2 comfortable two-room apartments with separate entrances) with the possibility of expansion for another floor. ➡️The area of ​​the plot is 504 m2. ➡️Parkin…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
