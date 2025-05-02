  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Hütte Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Hütte Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$1,056
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28258
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se dvosoban stan površine 63 m² u zgradi Venture na Starom aerodromu. Stan se nalazi na drugom spratu, kompletno je namješten i orijentisan ka dvorišnoj strani, što ga čini mirnim i prijatnim za stanovanje. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja – škole, vrtića, doma zdravlja i marketa. Mjesečna cijena zakupa iznosi 900 €.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Tivat, Montenegro
von
$145,776
Hütte Two houses in Bar in an excellent location
Velembusi, Montenegro
von
$308,073
Hüttendorf
Tivat, Montenegro
von
$6,42M
Hütte Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$950,625
Hütte Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Sie sehen gerade
Hütte Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,056
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Hütte Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Hütte Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Hütte Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Hütte Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Hütte Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Alle anzeigen Hütte Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Hütte Kuća 220 m² na Prodaju – Bar
Velembusi, Montenegro
von
$308,073
Prodaju se dvije kuće u Baru, nedaleko od kasarne, na 2.5 km od plaže i od centra grada. Veća kuća je površine 160 m2,  ima tri spavaće sobe, dva kupatila, dnevni boravak i kuhinju. Manja kuća je površine 60 m2, ima jednu spavaću sobu, kupatilo, dnevni boravak i kuhinju. U dvorištu se nalaz…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Hütte Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Hütte Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Hütte Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Hütte Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Alle anzeigen Hütte Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Hütte Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Montenegro
von
$3,521
Izdajemo unikatnu vilu sa bazenom i saunom na Cetinju.Vila je ukupne stambene površine 470m2 i nalazi se na placu od 1000m2.Vila posjeduje 4 spavaće sobe, dva kupatila, salon, veliku dnevnu sobu i kuhinju!Izdaje se dugorocno uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte Villa in Rijeka Reževići
Hütte Villa in Rijeka Reževići
Hütte Villa in Rijeka Reževići
Hütte Villa in Rijeka Reževići
Hütte Villa in Rijeka Reževići
Alle anzeigen Hütte Villa in Rijeka Reževići
Hütte Villa in Rijeka Reževići
Krstac, Montenegro
von
$1,17M
In an exceptional location in the quiet settlement of Rijeka Reževići, only 150m from the sea, a three-story villa, each with a square footage of 100 m2 is for sale. A tavern is planned on the ground floor and that part is suitable for a barbecue, but it is not equipped. On the first floor t…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen