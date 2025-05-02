  1. Realting.com
Hütte Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$2,113
10
ID: 28452
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se prostrana i moderno opremljena kuća na Zlatici, površine 320m², smještena na placu od 500m². Kuća se sastoji iz dvije etaže (prizemlje i prvi sprat), svaka površine 160m²: Prizemlje: Prostran dnevni boravak Kuhinja sa trpezarijom Tri spavaće sobe Kupatilo Velika terasa. Prvi sprat: Kuhinja sa trpezarijom Četiri spavaće sobe Kupatilo Dvije terase.  Instaliran multi split sistem za klimatizaciju i grijanje. Kuća je lijepo opremljena, sa savremenim enterijerom. Mogućnost izdavanja po etažama ili kao cijeline.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
