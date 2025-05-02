  1. Realting.com
  4. Hütte Kuća 500 m² na Izdavanje – Gorica, Podgorica

9
ID: 28538
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje je kompletno opremljena kuca na brdu Gorica! Kuca se nalazi u mirnom okruzenju i izolovana je od gradske buke! Posjeduje 7 spavacih soba, prostranu dnevnu sobu, kuhinju, trpezariju, 2 kupatila i toalet! Od dodatnih pogodnosti nudi izdvojen veseraj, grijanje na pelet, klimu u svakoj sobi, rostilj kao i aparat za preciscavanje vode! Kuca je ukupne površine 500m2! Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit.

Standort auf der Karte

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hütte Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Montenegro
von
$3,521
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Gornji Rogami, Montenegro
von
$422,500
Clubhaus Verona house
Budva, Montenegro
von
$117,467
Hütte Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Hütte Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Lastva Grbaljska, Montenegro
von
$469,444
Hüttendorf ADRIA MONTENEGRO
Hüttendorf ADRIA MONTENEGRO
Hüttendorf ADRIA MONTENEGRO
Hüttendorf ADRIA MONTENEGRO
Hüttendorf ADRIA MONTENEGRO
Alle anzeigen Hüttendorf ADRIA MONTENEGRO
Hüttendorf ADRIA MONTENEGRO
Herceg Novi, Montenegro
von
$84,371
ADRIA MONTENEGRO ist eine moderne, risikoarme mediterrane Stadt, die an der Adriaküste im Waldpark der Stadt gebaut wird. Herceg Novi. Der Komplex befindet sich in einem separaten geschützten Bereich. Ein Bergfluss fließt entlang der Grenze; durchqueren kann es in einem Wald gefunden werden,…
Bauherr
Montenegro Sun Realty
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf
Hüttendorf
Tivat, Montenegro
von
$6,42M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Neue Stadthäuser zum Verkauf in der Premium-Wohnanlage Lastva Park, Tivat.   Elite-Gebiet von Donja Lastva, umgeben von viel Grün und mit Blick auf das Meer und die Berge   ?Fläche 154 bis 204 m² 3 Etagen ?2,3 Schlafzimmer ?4 Badezimmer ?Küche ?Terrasse mit Panoramablick ?Garage fü…
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Eine Anfrage stellen
Villa Good earth Tudorovici
Villa Good earth Tudorovici
Villa Good earth Tudorovici
Villa Good earth Tudorovici
Budva, Montenegro
von
$925,372
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Villa zum Verkauf in einem Elitedorf. In der Nähe, mit unglaublicher Aussicht auf das Meer und die Berge Grundstücksfläche 403 m2 Hausfläche 231 m2 2 Parkplätze Bassier 7×5 m Das Haus wurde unter Berücksichtigung der seismologischen Besonderheiten des Landes aus hochwertigen Materialien…
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Eine Anfrage stellen
