Wohnquartier Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$352
9
ID: 28598
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Jednosoban Stan u sklopu kuce, Donja Gorica! Izdaje je veći opremljen jednosoban stan u Donjoj Gorici! Stan je ukupne površine 50m2 i nalazi se na prizemlju kuce! Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnanlage New residential building near the sea in Kotor
Muo, Montenegro
von
$164,714
Wohnviertel Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$97,997
Wohnviertel Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469
Wohngebäude
Bar, Montenegro
von
$122,293
Wohnviertel Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$275,799
Wohnquartier Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$152,569
Prodaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 41m2, smjesten na petom (poslednji) spratu stambene zgrade, Preko Morace.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Stan se nalazi u mirnom dijelu kvarta, u neposrednoj blizini vrtića, škole, s…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Radanovici, Montenegro
von
$98,171
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 48–66 m²
3 Immobilienobjekte 3
Wohnanlage in Radanovići.Die Wohnanlage befindet sich in einer ruhigen und sicheren Grünzone und besteht aus 72 Wohnungen verschiedener Art: Studios, Ein-Zimmer und Zwei-Zimmer-Wohnungen.Die Lage verbindet die Nähe zu den wichtigsten Annehmlichkeiten (Schulen, Geschäfte) und dem regionalen V…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.0 – 51.0
166,213 – 171,776
Wohnung 2 zimmer
66.0
221,827
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Alle anzeigen Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Montenegro
von
$181,838
Etagenzahl 3
Ein neues Juwel in Kotor - ein Komplex von Luxus-Apartments mit 5-Sterne-HotelserviceDies ist ein einzigartiges Konzept, das Luxus, Investition und heimische Wärme vereint. Der Komplex liegt zwischen den Bergen und der Adria, umgeben von der Natur. Die Fenster bieten einen atemberaubenden Bl…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
