  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Wohnquartier Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$264,063
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28364
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Konforan dvosoban stan na prodaju – Preko Morače U ponudi imamo savršeno uređen dvosoban stan od 85m2 u jednoj od najpoželjnijih lokacija u Podgorici – Preko Morače.Idealne je strukture sa dva kupatila, dvije spavace sobe i dvije terase!Stan posjeduje podrum od 5m2 koji je idealan dodatak uz stan!Vrijedi pogledati.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New residential complex with sea view in Becici
Becici, Montenegro
von
$215,317
Wohnviertel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,347
Wohnviertel Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,347
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$645
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$264,063
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Alle anzeigen Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Kumbor, Montenegro
von
$1,16M
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 133–224 m²
3 Immobilienobjekte 3
Der verzierte Villakomplex oberhalb des Projekts Portonovi in Kumbor ist ein moderner und luxuriöser Wohnkomplex mit Panoramablick auf die Bucht und eine große Auswahl an eigenen Annehmlichkeiten.Der Komplex besteht aus 3 Bauphasen, die 200+ Luxusvillen umfassen, die jeweils in 2 Stadthäuser…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
133.0
622,014
Villa
224.0
1,06M
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$205,382
Prodaje se dvosoban stan površine 75 m² Preko Morače, smješten na petom spratu stambene zgrade sa liftom (nije posljednji sprat). Stan je namješten, funkcionalnog rasporeda i nalazi se na odličnoj lokaciji u neposrednoj blizini svih važnih sadržaja. Cijena: 175.000 €
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,115
Izdaje se moderno opremljen dvosoban stan površine 70 m², smješten na 4. spratu stambene zgrade sa liftom, u atraktivnoj lokaciji – City Kvart.   Struktura stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Dvije spavaće sobe Dva kupatila Terasa     Dodatne pogodnosti:   Garažno mjesto ukl…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen