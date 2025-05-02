  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$704
ID: 28611
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Jednosoban i nov jednosoban stan od 47m2 nalazi se u Central Pointu.  Lociran na prvom spratu zgrade, modernog dizajna, stan je spreman za useljenje.

Podgorica, Montenegro
