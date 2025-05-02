  1. Realting.com
Podgorica, Montenegro
von
$469
;
4
ID: 28405
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se nenamjesten jednosoban stan u Ulici 4. Jula u Podgorici.Stan se nalazi na 3. Spratu novoizgradjene zgrade Zetagradnje.Zgrada posjeduje 2 lifta.Stan posjeduje kuhinju sa svim potrebnim elementima i masinu za ves!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$190,125
Wohnviertel Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Budva, Montenegro
von
$73,938
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,350
Wohnviertel Stan 73 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Montenegro
von
$215,064
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 73 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Montenegro
von
$215,064
Na prodaju jedinstven trosoban stan u Baru!Stan je ukupne kvadrature 73.3m2 i nalazi se na osmom spratu novoizgradjene zgrade ciji je rok zavrsetka radova kroz mjesec dana.Iz stana koji je udaljen svega 630m2 od plaze, pruza se panoramski pogled na more i grad Bar!Izuzetno je osuncan i ideal…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Wohnanlage Sveti Luka
Wohnanlage Sveti Luka
Pecurice, Montenegro
von
$103,336
In der Elite-Stadt, direkt neben der ersten Seestinie, auf dem Gebiet der Bar Riviera, wurde ein SV-Apartmentkomplex gebaut. Luka. Die Stadt besteht aus Vier-Sterne-Hotels, modernen Privatvillen und hat eine eigene Bucht mit kristallklarem Wasser. Seeluft, warme Sonne und Wasser wirken sich …
Bauherr
Montenegro Sun Realty
Wohnanlage MOVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Wohnanlage MOVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Risan, Montenegro
von
$468,402
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 131–288 m²
2 Immobilienobjekte 2
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY ist eine einzigartige Gelegenheit, nicht nur eine Luxusimmobilie zu besitzen, sondern ein Teil der legendären Hotelmarke Mövenpick, die Teil der weltweit renommierten Accor-Gruppe ist.Sie erhalten Zugang zu einem unvergleichlichen Service, erstklassigen A…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
131.0
1,33M
Wohnung 3 zimmer
288.0
2,96M
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen