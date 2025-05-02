  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Wohnquartier Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$411
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28504
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se potpuno renovirana garsonjera na prizemlju kuce u Momisicima.Garsonjera je moderno opremljena i ima zaseban ulaz!Kuca je podijeljena po PD jedinicama i svaka se izdaje zasebno!U cijenu ukljucen EON premium paket sa internetom i televizijom i troskovi Vode.Struja se dodatno placa mjesecno!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage v Dobrote
Dobrota, Montenegro
von
$297,487
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$645
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Lustica, Montenegro
von
$232,542
Wohnviertel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$89,194
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$411
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Premium dom v centre goroda
Wohngebäude Premium dom v centre goroda
Wohngebäude Premium dom v centre goroda
Wohngebäude Premium dom v centre goroda
Wohngebäude Premium dom v centre goroda
Wohngebäude Premium dom v centre goroda
Wohngebäude Premium dom v centre goroda
Bar, Montenegro
von
$79,517
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Fläche 27–43 m²
3 Immobilienobjekte 3
Dies sind komfortable Apartments in einem 10-stöckigen Gebäude, funktionale Tiefgarage und Parkplatz in der Nähe des Hauses. Wir bieten Ihnen bequeme Layouts von Wohnungen, in denen es bequem ist, mit einer Familie zu leben oder zu mieten. Viele Apartments verfügen über große Loggias und Ter…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
27.0 – 43.0
79,806 – 123,581
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnviertel Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva
Wohnviertel Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva
Wohnviertel Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva
Wohnviertel Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva
Wohnviertel Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva
Wohnviertel Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva
Budva, Montenegro
von
$510,521
Na prodaju dvosoban stan površine 69m² sa dodatnom terasom od 20m², smješten u atraktivnom naselju Gospodština, Budva, u neposrednoj blizini Starog grada i magistrale.Stan se nalazi na prvom visokom spratu i ima predivan pogled na more. Strukturu čine: prostran dnevni boravak sa kuhinjom i t…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen