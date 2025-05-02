Wohnquartier Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Montenegro
$528
ID: 28225
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se jednosoban stan površine 43 m² na Tuškom putu, opremljen i prilagođen za kancelarijski prostor. Nalazi se na trećem spratu zgrade koja posjeduje dva lifta, južno je orijentisan i veoma svijetao. Oko zgrade se nalazi veliki javni parking. Stan je dostupan od 1. oktobra. Mjesečna kirija iznosi 450 €.

Podgorica, Montenegro
