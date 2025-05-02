Wohnquartier Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

  1. Realting.com
Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$245,285
9
ID: 28302
01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se trosoban stan površine 91 m², u naselju Preko Morače, u zgradi novije gradnje. Stan se nalazi na četvrtom spratu, bez lifta, i raspoređen je kao dupleks – zauzima i poslednji sprat zgrade. Prostor je funkcionalno organizovan, idealan za porodični život, a lokacija je mirna i dobro povezana, u blizini svih neophodnih sadržaja.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
