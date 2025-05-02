  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Wohnquartier Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$293
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28449
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se nenamješten stan površine 30m², smješten na visokom prizemlju stambene zgrade u Zabjelu, u neposrednoj blizini Time Out kafića.   Karakteristike stana:   Opremljen toalet Kuhinjski elementi Klima uređaj Eloksirana bravarija Blind vrata Mogućnost postavljanja reklame, što ga čini pogodnim za poslovne namjene     Lokacija je izuzetno prometna, idealna za kancelariju, manji salon, ordinaciju ili sličnu djelatnost, ali i za mirno stanovanje.   Cijena zakupa: 250 € mjesečno   Za više informacija i zakazivanje obilaska, kontaktirajte nas.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Montenegro
von
$494,647
Wohnviertel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$89,194
Wohnviertel Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dobrota, Montenegro
von
$938,889
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Igalo, Montenegro
von
$82,388
Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$293
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$187,778
Na prodaju trosoban stan 86m2, na Zabjelu, u blizini tornja. Stan je djelimicno renoviran, nalazi se na drugom spratu. Struktura stana: hodnik, dnevna soba, predsoblje, 3 spavace sobe, kuhinja, trpezarija, kupatilo, toalet, 2 terase. U sklopu stambenog prostora postoji i pravo koristenja pod…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$232,844
Na prodaju dvosoban stan u novoizgradjenoj zgradi u Zagoricu!Stan je ukupne kvadrature 64m2 i nalazi se na drugom spratu luksuzne zgrade! Opremljena najvecim stepenom izolacije kako zvucne tako i energetske, uradjena od najkvalitetnijih materijala cini da se osjeca spoj komfora i luksuza. Po…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,408
U ponudi je prostran i kompletno opremljen trosoban stan površine 93m², smješten u kvalitetnoj zgradi Zetagradnje u Ulici Vasa Raičkovića 13/2, iznad marketa Bonella. Stan se nalazi na drugom spratu i raspolaže sa funkcionalnim rasporedom prostorija, idealnim za udoban porodični život.✅ Namj…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen