Wohnquartier Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$472,378
ID: 28388
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Na prodaju luksuzan trosoban stan – Preko Morače, preko puta Hrama, 3. sprat – 115 m²   Prodaje se trosoban stan površine 115 m² u novoj luksuznoj zgradi na vrhunskoj lokaciji – naselje Preko Morače, preko puta Hrama. Stan se nalazi na 3. spratu i opremljen je najmodernijim sistemima, idealan za one koji traže spoj kvaliteta, komfora i prestiža.   Karakteristike stana:   Površina: 115 m² Sprat: 3. sprat Luksuzna zgrada i stan Smart home sistem Split sistem grijanja i hlađenja Podno grijanje Tri kupatila Ostava Odličan raspored – funkcionalno organizovan prostor     Dodatne pogodnosti:   Mogućnost kupovine garažnog mjesta Prestižna i mirna lokacija sa svim sadržajima u blizini Nova zgrada vrhunskog kvaliteta     Cijena: 3.500 € po m² Ukupno: 402.500 €

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

