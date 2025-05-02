  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$193,646
;
9
ID: 28196
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici, u renomiranoj zgradi Dadi, prodaje se prelijepo opremljen jednosoban stan površine [upiši m² ako želiš].📍 Lokacija: Stari Aerodrom🏢 Sprat: 2.🛋 Namještaj i oprema: Stan je opremljen luksuznim namještajem i tehnikom najvišeg kvaliteta i takav se i prodaje – spreman za useljenje bez dodatnih ulaganja. Svaki detalj pažljivo je biran, što ovaj stan čini privlačnim na tržištu.💰 Cijena stana: 165.000 EUR🚗 Garažno mjesto (opciono): 15.000 EU

Podgorica, Montenegro
Wohnquartier Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$193,646
