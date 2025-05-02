  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Wohnquartier Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$587
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28413
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se nemjesten jednosoban stan, povrsine 47m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade, na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Postoji mogucnost zakupa garaznog mjesta. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage River Side
Provodina, Montenegro
von
$107,441
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$119,414
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Bar, Montenegro
von
$211,250
Wohnviertel Stan 112 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$394,333
Wohnviertel Stan 30 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Alle anzeigen Wohnanlage A STAR BAY
Wohnanlage A STAR BAY
Prcanj, Montenegro
von
$151,304
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
🌊 Exklusive Investition in Prchan - nur 80 Meter vom Meer entfernt!Der Bau eines einzigartigen Wohnkomplexes wird in einem der renommiertesten Orte in Montenegro - in der Stadt Prchan, direkt am Ufer der Boko-Kotor Bucht abgeschlossen.📈 Dies ist nicht nur Immobilien – es ist eine fertige Inv…
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Tivat, Montenegro
von
$138,453
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 51–69 m²
4 Immobilienobjekte 4
Ausstattung:Für eine vollständige Preisliste kontaktieren Sie unsere Manager.Premium-Klasse Wohnanlage besteht aus 18 Häusern mit Tiefgarage. 94 Stellplätze auf einem unterirdischen Parkplatz, 1 Etage von Geschäftsräumen. Geschlossenes Gebiet, Sicherheit, Videoüberwachung, Aufzüge. Es gibt e…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
51.0 – 69.0
197,906 – 267,967
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Wohnanlage Apartments in a new complex in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$119,414
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Ein neuer Wohnkomplex mit eigener Infrastruktur im Zentrum von Tivat, 400 Meter von Porto Montenegro. Dies ist der perfekte Ort für diejenigen, die in der Stadt Tivat mit seiner Infrastruktur und kulturellen Leben leben möchten, während in einem ruhigen und grünen Bereich.Zu Fuß erreichen Si…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen