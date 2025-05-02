  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$822


ID: 28480
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se jednosoban stan površine 50m², smješten na petom spratu stambene zgrade u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih ključnih sadržaja – marketa, kafića, restorana i šoping centra. Ispred zgrade je dostupan javni parking, a stan se izdaje isključivo bez kućnih ljubimaca. Cijena zakupa: 700€.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken


Realting.com
