Wohnquartier Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva

Petrovac, Montenegro
von
$311,007
;
10
ID: 28417
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Stadt
    Petrovac

Über den Komplex

Prodaje se dvosoban duplex stan, povrsine 92m, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, u Petrovcu. Po strukturi su dva jednosobna stana, koja su povezana stepenistem i prodaju se kao cjelina. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, izolovanoj od svakodnevne buke, na svega 200 metara od mora.

Standort auf der Karte

Petrovac, Montenegro
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Izdaje se jednosoban stan ukupne kvadrature 44m2 kod Autobuske stanice.Stan se nalazi na 5. Spratu!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
