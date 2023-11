Buljarica, Montenegro

von €379,600

Das geräumige Apartment mit 3 Schlafzimmern ist die perfekte Wahl für Familien oder alle, die viel Platz benötigen. Dieses schöne Apartment verfügt über eine riesige Terrasse mit atemberaubendem Meer- und Stadtblick. Mit einer Gesamtfläche von 146 Quadratmetern bietet dieses Apartment viel Platz für ein komfortables Wohnen. Es verfügt auch über 2 Badezimmer. Die Wohnung befindet sich in der höchsten Etage und bietet ultimative Privatsphäre und Panoramablick. Für Ihre Bequemlichkeit bieten wir die Möglichkeit, einen Parkplatz für 17 000 Euro zu kaufen, um sicherzustellen, dass Ihr Fahrzeug sicher und leicht zugänglich ist. Der Komplex befindet sich in bester Lage in Budva, in der Nähe vieler lokaler Annehmlichkeiten wie Geschäfte, Restaurants und Unterhaltung. Wenn Sie nach anderen Optionen suchen, stehen in der Anlage auch andere Apartments zum Verkauf, darunter Einheiten mit 2 Schlafzimmern und 1 Schlafzimmer. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, eines dieser schönen Apartments in unserem neuen Komplex zu besitzen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um eine Besichtigung zu planen.