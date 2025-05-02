  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 54 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$763
;
9
ID: 28316
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, površine 54m2, smješten na petom spratu stambene zgrade, u strogom Centru grada.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duži vremenski period, uz obaveza depozit! 

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Lustica, Tivat
Radovici, Montenegro
von
$394,333
Wohnviertel Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Montenegro
von
$1,174
Wohnviertel Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$217,118
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 54 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Izdaje se potpuno opremljen jednosoban stan u Zagoricu!Stan je ukupne kvadrature 45m2 i nalazi se na 10tom spratu zgrade od ukupnih 13 spratova!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Izdaje se namjesten jednosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupne kvadrature 45m2 i nalazi se na cetvrtom spratu zgrade koja posjeduje lift!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352
Izdaje se jednosoban stan na Starom Aerodromu!Stan je ukupje kvadrature 49m2 i nalazi se na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift.Pogodan za kancelariju!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
