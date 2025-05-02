  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$587
ID: 28447
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se komforan opremljena jednosoban stan ukupne kvadrature 43m2. Stan se nalazi na drugom spratu zgrade iza City Kvarta u blizini kafica Buka! Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
