Wohnquartier Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$822
9
ID: 28218
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se dvosoban stan površine 60 m² Preko Morače, smješten na prvom spratu stambene zgrade. Stan je kompletno opremljen, funkcionalnog rasporeda i posjeduje dva balkona. Nalazi se na idealnoj lokaciji u blizini svih važnih sadržaja, a ispred zgrade je obezbijeđen javni parking. Stan nije pet friendly. Mjesečna kirija iznosi 700 €.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Wohnquartier Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$822
