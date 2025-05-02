  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 112 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Stan 112 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$394,333
ID: 28226
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici, u zgradi pored Hrama na Bulevaru Džordža Vašingtona (investitor Normal Company), prodaje se prostran i funkcionalan stan.🏡 Struktura:✔ prostrana dnevna soba sa izlazom na terasu✔ trpezarija i kuhinja✔ tri spavaće sobe✔ dvije terase✔ kupatilo + toalet✔ hodnik, predsoblje i ostava📍 II sprat, zgrada sa liftom📌 Polunamješten – američki plakari i kuhinja uključeni📌 Lokacija sa svim sadržajima u blizini – škole, vrtići, marketi, restorani, kafići📌 Vlasništvo uredno 1/1, bez teretaLokacija koja uvijek drži vrijednost!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

