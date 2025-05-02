  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Wohnquartier Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$528
;
7
ID: 28376
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se jednosoban stan na Zabjelu!Stan se nalazi u Zabjelskoj Vektri.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

Wohnquartier Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Eine Anfrage stellen
Eine Anfrage stellen
Realting.com
