  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Wohnquartier Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$528
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28318
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se jednosoban stan u City kvartu, površine 41 m², smješten na prvom spratu. Stan je funkcionalan i nalazi se na atraktivnoj lokaciji u blizini tržnog centra, marketa, restorana i svih važnih sadržaja. Mjesečna cijena zakupa iznosi 450 €. Idealan je za pojedince ili parove koji žele da žive u urbanom i praktičnom dijelu grada.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Bar, Montenegro
von
$211,250
Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Montenegro
von
$181,838
Wohnanlage High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Dobrota, Montenegro
von
$1,89M
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$115,953
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Izdaje se jednosoban stan u Central Pointu.Stan se nalazi u prvoj zgradi, ukupne kvadrature 52m2!Kompletno je opremljen i spreman za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences
Wohnanlage Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences
Wohnanlage Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences
Wohnanlage Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences
Wohnanlage Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences
Wohnanlage Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences
Tivat, Montenegro
von
$349,163
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Tivat Hotel & Residences markiert den Beginn eines neuen Kapitels für das ehemalige Tivat Hotel in den 1970er Jahren – die Anerkennung des ursprünglichen Stättenerbes, dieser symbolische Hotelkomplex, benannt nach der Stadt selbst, ist auf dem gleichen Grundstück im Herzen von Seljanovo, nur…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Izdaje se namješten jednosoban komforan stan ukupne kvadrature 45m2, koji se nalazi na prvom spratu zgrade Zetagradnje. Stan se nalazi preko puta uprave Carina! Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen