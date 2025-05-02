  1. Realting.com
  Montenegro
  Podgorica
  Wohnquartier Central Point, Jednosoban stan, Izdavanje

Wohnquartier Central Point, Jednosoban stan, Izdavanje

Podgorica, Montenegro
von
$645
;
4
ID: 29523
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 02.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

📍 Izdavanje jednosoban stan – Central Point, Podgorica   ✨ Lijepo opremljen stan u jednoj od najtraženijih lokacija u gradu.   Površina: 47 m² Struktura: Jednosoban stan Sprat: 9. sprat (zgrada sa liftom) Stan je potpuno namješten i moderno opremljen Lokacija: Central Point – neposredna blizina šoping centra, marketa, kafića i svih važnih sadržaja   💶 Cijena: 550 € mjesečno

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Realting.com
Gehen
