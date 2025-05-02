Wohnquartier Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

  1. Realting.com
Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$156,090
;
7
ID: 28166
Neue Gebäude-ID auf Realting
01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se jednosoban nov, lijepo namjesten stan povrsine 43m2 koji se nalazi na Bul. Veljka Vlahovica - Stari Aerodrom.Jugozapatno je orijentisan i nalazi se na 4. spratu stambene zgrade.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
