  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Wohnquartier Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$111,493
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28305
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Na prodaju jednosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupne kvadrature 44m2 i nalazi se na 4. Spratu zgrade iza Sicilije.Prodaje se sa svim stvarima!Trenutno je izdat na godinu dana, mogucnost zadrzavanja klijenata.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$190,125
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Becici, Montenegro
von
$109,146
Wohnviertel Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,115
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
Wohnanlage Boka Bellevue
Dobrota, Montenegro
von
$89,541
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$111,493
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$190,125
Prodaje se jednosoban stan površine 49 m² u ulici Baku, na prvom spratu stambene zgrade. Stan je polu namješten, opremljen kvalitetnim Daikin klima uređajima, i posjeduje označeno parking mjesto koje je ograđeno rampom. Nalazi se na odličnoj lokaciji, pogodnoj za miran i komforan život, u bl…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Izdaje se konforan dvosoban stan na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na prvom spratu starije zgrade.Stan je renoviran i kompletno opremljen za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Becici, Montenegro
von
$109,146
Nova zgrada u Rafailovićima – moderan život nadomak moraU mirnom dijelu Rafailovića, na odličnoj lokaciji koja pruža i privatnost i blizinu obale, u toku je izgradnja savremenog stambenog objekta sa prostranim terasama i panoramskim pogledom na more.Investicija sa karakterom – mir, pogled i …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen